«Поврежденные здания колледжа, детского сада»: Зеленский отреагировал на удар по Днепру

Зеленский отреагировал на информацию о поражении ракетой детского сада и колледжа в Днепре.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по Днепру.

В настоящее время в Днепре продолжаются спасательные работы после российского ракетного удара. В частности, повреждены здания колледжа, детского сада. Все службы на месте. И я благодарю всех, кто реагирует, кто выезжает на места ударов, чтобы как можно быстрее оказать людям помощь, — президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

Ранее в полиции показали кадры из детсада.

Напомним, около 16:40 россияне атаковали Днепр ракетой. Ранения получили 13 человек, из них 5 – дети от 14 до 17 лет. 8 пострадавших сейчас в больнице, остальные лечатся амбулаторно. Сильные разрушения на территории учебных заведений. Также повреждены дома рядом с эпицентром взрыва – там выбиты стекла.

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