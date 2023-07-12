Пошел с удочкой из дома и пропал: на Днепропетровщине разыскивают 38-летнего мужчину

Нужна ваша помощь!

В Днепропетровской области без вести пропал 38-летний Евгений Садовой.

10 июля мужчина вышел из дома в селе Николаевка Петриковского района и не вернулся. Последний раз выходил на связь 11 июля в 10:30. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Милена».

Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, голубые глаза, русые волосы.

Был одет: синие брюки, черные босоножки. При себе имел черный рюкзак, удочку.

Особые приметы: шрам на колене.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: (068) 777-01-12; 102.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре нашли мертвым мужчину, которого искали с апреля.

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