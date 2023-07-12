Пішов з вудочкою з дому та зник: на Дніпропетровщині розшукують 38-річного чоловіка

У Дніпропетровській області безвісти зник 38-річний Євген Садовий.
10 липня чоловік вийшов з дому у селі Миколаївка Петриківського району та не повернувся. Останній раз виходив на зв’язок 11 липня о 10:30. З того часу його місцезнаходження невідоме.
Про це повідомляє пошуково-рятувальний загін “Мілена”.
Прикмети: зріст 180 см, щільної статури, блакитні очі, русяве волосся.
Був одягнений: сині штани, чорні босоніжки. При собі мав чорний рюкзак, вудочку.
Особливі прикмети: шрам на коліні.
Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: (068) 777-01-12; 102.
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі знайшли мертвим чоловіка, якого шукали з квітня.
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