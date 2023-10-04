История старинной аптеки Айнберга в Днепре: огромные потолки и классные комнаты (ФОТО)

В нагорной части Днепра сохранилось очень много старых домов, возведенных более 100 лет назад. Каждый такой дом имеет свою уникальную историю.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю дома на бывшей Семинарской улице. Сегодня она носит название Моссаковского.

В начале прошлого века в Екатеринославе аптекарского дело считалось очень прибыльным – аптек в городе было немного, а лекарства требовались всем жителям. Провизор Захарий Айнберг решил открыть свою аптеку и с этой целью купил участок на Семинарской улице. На участке уже был дом, но провизор хотел возвести там новый. Предполагалось, что дом будет доходный: часть помещений будет сдаваться внаем, в одной из квартир будет жить сам владелец дома и также у него будет помещение под свою аптеку.

Строительство дома началось в 1912 году. И почти сразу же Айнберг нашел крупного арендатора – им оказался Учительский институт. Учреждение хотело снять дом сразу на несколько лет. Планировка здания была выполнена в соответствии с пожеланиями Учительского института — в доме разместились учебные классы, начальное училище, квартиры директора и учителей.

Также институт пользовался несколькими погребами, ледниками, подвалом и сараем. Еще часть площади Айнберг сдавал внаем магазинам.

Хватило места и на аптеку – она находилась на первом этаже, имела угловой вход.

Учительский институт просуществовал тут до 1920-х годов, позже переехал.

Аптека просуществовала в здании до начала Второй мировой войны. После освобождения Днепра дом превратили в коммуналку. Поскольку комнаты были спроектированы под Учительский институт то одна из них стала актовым залом и высота потолков в ней была более 5 метров. Когда сюда заселили новых жильцов, то вся мебель досталась им. Сейчас там живут люди и сдаются в наем офисы.

Рядом с домом до сих пор сохранилась единственная в городе рекламная тумба. Ее устанавливали во времена Екатеринослава для расклейки афиш.

старое фото: А. Волок, А. Костюк

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