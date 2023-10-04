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  • История старинной аптеки Айнберга в Днепре: огромные потолки и классные комнаты (ФОТО)

История старинной аптеки Айнберга в Днепре: огромные потолки и классные комнаты (ФОТО)

Сегодня 15:35
просмотров

В нагорной части Днепра сохранилось очень много старых домов, возведенных более 100 лет назад. Каждый такой дом имеет свою уникальную историю.

Новости Днепра про История старинной аптеки Айнберга в Днепре: огромные потолки и классные комнаты (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю дома на бывшей Семинарской улице. Сегодня  она носит название Моссаковского.

Новости Днепра про История старинной аптеки Айнберга в Днепре: огромные потолки и классные комнаты (ФОТО)

В начале прошлого века в Екатеринославе аптекарского дело считалось очень прибыльным – аптек в городе было немного, а лекарства требовались всем жителям. Провизор Захарий Айнберг решил открыть свою аптеку и с этой целью купил участок на Семинарской улице. На участке уже был дом, но провизор хотел возвести там новый. Предполагалось, что дом будет доходный: часть помещений будет сдаваться внаем, в одной из квартир будет жить сам владелец дома и также у него будет помещение под свою аптеку.

Новости Днепра про История старинной аптеки Айнберга в Днепре: огромные потолки и классные комнаты (ФОТО)

Строительство дома началось в 1912 году. И почти сразу же Айнберг нашел крупного арендатора – им оказался  Учительский институт. Учреждение хотело снять дом сразу на несколько лет. Планировка здания была выполнена в соответствии с пожеланиями Учительского института —  в доме разместились учебные классы, начальное училище, квартиры директора и учителей.

Новости Днепра про История старинной аптеки Айнберга в Днепре: огромные потолки и классные комнаты (ФОТО)

Также институт пользовался несколькими погребами, ледниками, подвалом и сараем. Еще часть площади Айнберг сдавал внаем магазинам.

Новости Днепра про История старинной аптеки Айнберга в Днепре: огромные потолки и классные комнаты (ФОТО)

Хватило места и на аптеку – она находилась на первом этаже, имела угловой вход.

Новости Днепра про История старинной аптеки Айнберга в Днепре: огромные потолки и классные комнаты (ФОТО)

Учительский институт просуществовал тут до 1920-х годов, позже переехал.

Новости Днепра про История старинной аптеки Айнберга в Днепре: огромные потолки и классные комнаты (ФОТО)

Аптека просуществовала в здании до начала Второй мировой войны. После освобождения Днепра дом превратили в коммуналку. Поскольку комнаты были спроектированы под Учительский институт то одна из них стала актовым залом и высота потолков в ней была более 5 метров. Когда сюда заселили новых жильцов, то вся мебель досталась им. Сейчас там живут люди и сдаются в наем офисы.

Новости Днепра про История старинной аптеки Айнберга в Днепре: огромные потолки и классные комнаты (ФОТО)

Рядом с домом до сих пор сохранилась единственная в городе рекламная тумба. Ее устанавливали во времена Екатеринослава для расклейки афиш.

старое фото: А. Волок, А. Костюк

 

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Новости Днепра про История старинной аптеки Айнберга в Днепре: огромные потолки и классные комнаты (ФОТО)Українська Новости Днепра про История старинной аптеки Айнберга в Днепре: огромные потолки и классные комнаты (ФОТО)Русский

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