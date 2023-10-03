Как жителям Днепра узнать начислена ли субсидия и каков ее размер

Кто имеет право на субсидию и как узнать начислена она и размер выплат – разбирались журналисты dnepr.info.
Субсидия предоставляется тем домохозяйствам, которые платят за коммунальные услуги более 15% своего общего месячного дохода. Для каждой семьи он рассчитывается индивидуально, а сумма помощи зависит от состава и дохода.
Если в доме или квартире прописано, например, три человека, а фактически проживают двое, то субсидия будет рассчитываться и предоставляться на тех, кто там проживает, а не зарегистрирован.
Получить субсидию могут также те, кто не зарегистрирован в домовладении, но фактически в нем проживает на основании договора про аренду жилья.
Получить субсидию могут также несовершеннолетние, оставшиеся без родительской опеки на основании заявления опекуна и индивидуальные застройщики дома которых еще не приняты в эксплуатацию. Также субсидию могут получать те, кто находятся за границей в период военного положения либо получили в наследство еще один дом или квартиру.
Узнать о том, что субсидия начислена можно в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины, а также на сайте Министерства социальной политики. Чтобы узнать о сумме начислений во втором случае нужно знать только почтовый адрес получателя. На портале Минсоцполитики работает Единый государственный реестр получателей субсидии. В нем есть информация о состоянии субсидии, периоде начисления компенсаций, сумме и т.п. Для поиска информации нужно ввести личные данные – область, город, номер дома и квартиры. Больше ничего вводить не нужно.
Также информацию о начислении субсидии можно узнать на портале «Дія».
Субсидия назначается с момента обращения и до даты окончания отапливаемого или не отапливаемого сезона. То есть, с 1 октября по 30 апреля и с 1 мая по 30 сентября. При этом рассчитывается, что отопительный сезон начинается 16 октября и заканчивается 15 апреля.
Для начисления суммы субсидии берется общий доход домохозяйства за последние полгода и делится на количество проживающих в доме или квартире человек. Таким образом получается среднемесячный доход на одного человека и полученную сумму делят на размер прожиточного минимума – в 2023 году она составляет 2684 грн в месяц. Полученный результат делится на 2, потом умножается на 20% и таким образом определяется процент от среднемесячного общего дохода.
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