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Как жителям Днепра узнать начислена ли субсидия и каков ее размер

Сегодня 17:32
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Тем жителям Днепра, которые получали субсидию во время отопительного сезона в прошлом году она была продлена автоматически и на не отопительный сезон. Даже если в конце весны и летом в квитанции напротив надписи «субсидия» стояло «0.00 грн» она считалась такой, что была продлена и также будет продлена и на отопительный сезон 2023-2024 года, который стартует уже в октябре. Все те, кто еще не получает помощь на оплату коммунальных услуг могут ее оформить.

Новости Днепра про Как жителям Днепра узнать начислена ли субсидия и каков ее размер

Кто имеет право на субсидию и как узнать начислена она и размер выплат – разбирались журналисты dnepr.info.

Кто может претендовать на субсидию

Субсидия предоставляется тем домохозяйствам, которые платят за коммунальные услуги более 15% своего общего месячного дохода. Для каждой семьи он рассчитывается индивидуально, а сумма помощи зависит от состава и дохода.

Если в доме или квартире прописано, например, три человека, а фактически проживают двое, то субсидия будет рассчитываться и предоставляться на тех, кто там проживает, а не зарегистрирован.

Получить субсидию могут также те, кто не зарегистрирован в домовладении, но фактически в нем проживает на основании договора про аренду жилья.

Получить субсидию могут также несовершеннолетние, оставшиеся без родительской опеки на основании заявления опекуна и индивидуальные застройщики дома которых еще не приняты в эксплуатацию. Также субсидию могут получать те, кто находятся за границей в период военного положения либо получили в наследство еще один дом или квартиру.

Где узнать о начислении субсидии

Узнать о том, что субсидия начислена можно в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины, а также на сайте Министерства социальной политики. Чтобы узнать о сумме начислений во втором случае нужно знать только почтовый адрес получателя. На портале Минсоцполитики работает Единый государственный реестр получателей субсидии. В нем есть информация о состоянии субсидии, периоде начисления компенсаций, сумме и т.п. Для поиска информации нужно ввести личные данные – область, город, номер дома и квартиры. Больше ничего вводить не нужно.

Также информацию о начислении субсидии можно узнать на портале «Дія».

На какой срок назначется субсидия

Субсидия назначается с момента обращения и до даты окончания отапливаемого или не отапливаемого сезона. То есть, с 1 октября по 30 апреля и с 1 мая по 30 сентября. При этом рассчитывается, что отопительный сезон начинается 16 октября и заканчивается 15 апреля.

Как ее рассчитывают

Для начисления суммы субсидии берется общий доход домохозяйства за последние полгода и делится на количество проживающих в доме или квартире человек. Таким образом получается среднемесячный доход на одного человека и полученную сумму делят на размер прожиточного минимума – в 2023 году она составляет 2684 грн в месяц. Полученный результат делится на 2, потом умножается на 20% и таким образом определяется процент от среднемесячного общего дохода.

 

 

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