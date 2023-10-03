Як жителям Дніпра дізнатися чи нараховано субсидію і який її розмір

Тим мешканцям Дніпра, які отримували субсидію під час опалювального сезону минулого року її було продовжено автоматично та на неопалювальний сезон. Навіть якщо наприкінці весни та влітку у квитанції навпроти напису «субсидія» стояло «0.00 грн», вона вважалася такою, що була продовжена і також буде продовжена і на опалювальний сезон 2023-2024 року, який стартує вже в жовтні. Усі ті, хто ще не отримує допомоги на оплату комунальних послуг, можуть її оформити.

Хто має право на субсидію та як дізнатися нарахована вона та розмір виплат – розбиралися журналісти dnepr.info.

Хто може претендувати на субсидію

Субсидія надається тим домогосподарствам, які сплачують за комунальні послуги понад 15% від свого загального місячного доходу. Для кожної сім’ї він розраховується індивідуально, а сума допомоги залежить від складу та доходу.

Якщо в будинку чи квартирі прописано, наприклад, троє людей, а фактично проживають двоє, то субсидія буде розраховуватися та надаватися на тих, хто там проживає, а не зареєстрований.

Отримати субсидію можуть також ті, хто не зареєстрований у домоволодінні, але фактично у ньому мешкає на підставі договору про оренду житла.

Отримати субсидію можуть також неповнолітні, які залишилися без батьківського піклування на підставі заяви опікуна та індивідуальні забудовники будинку яких ще не прийняті в експлуатацію. Також субсидію можуть отримувати ті, хто перебувають за кордоном у період воєнного стану або отримали у спадок ще один будинок чи квартиру.

Де дізнатися про нарахування субсидії

Дізнатися, що субсидія нарахована можна в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду України, а також на сайті Міністерства соціальної політики. Щоб дізнатися про суму нарахувань у другому випадку, потрібно знати тільки поштову адресу одержувача. На порталі Мінсоцполітики працює Єдиний державний реєстр отримувачів субсидії. У ньому є інформація про стан субсидії, період нарахування компенсацій, суму тощо.

Також інформацію про нарахування субсидії можна дізнатись на порталі «Дія».

На який термін призначається субсидія

Субсидія призначається з моменту звернення і до дати закінчення опалювального чи не опалювального сезону. Тобто з 1 жовтня по 30 квітня та з 1 травня по 30 вересня. При цьому розраховується, що опалювальний сезон розпочинається 16 жовтня та закінчується 15 квітня.

Як її розраховують

Для нарахування суми субсидії береться загальний дохід домогосподарства за останні півроку та ділиться на кількість осіб, що проживають у будинку чи квартирі. Таким чином виходить середньомісячний дохід на одну особу та отриману суму ділять на розмір прожиткового мінімуму – у 2023 році вона становить 2684 грн на місяць. Отриманий результат ділиться на 2, потім множиться на 20% і таким чином визначається відсоток середньомісячного загального доходу.

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