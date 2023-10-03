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В Днепре на месте смотровой площадки парка Шевченко раньше были дома: уникальные фото

Сегодня 12:31
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Современная смотровая площадка парка Шевченко в Днепре появилась в 2006 году. До этого место, где она находится выглядело совсем иначе.

Новости Днепра про В Днепре на месте смотровой площадки парка Шевченко раньше были дома: уникальные фото

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, что раньше было на месте фонтана и клумб с цветами.

В 1789 году в нынешнем парке Шевченко в Днепре был построен Дворец студентов, а вокруг дворца был разбит парк в английском стиле. В парке были обустроены аллеи, оранжереи, высаженные экзотические растения, виноград, росли апельсиновые, финиковые деревья. Но в то время в парке так никто и не гулял, из него сделали постоялый двор архиерея, который жил неподалеку. В 1830-х годах во Дворце разместилось екатеринославское Дворянское собрание, а сад стал местом отдыха для горожан. Часть парка была обустроена, но вторая часть – облагорожена не была. В этой второй части со временем стали селиться люди. Местность, где они возводили дома, была усеяна гранитными валунами и камнями. В честь ландшафта и получила свое название – Каменья. Территория заселялась произвольно, считалась частью слободы Половицы. Первые дома появились тут в 1840-х годах. Распланированы они были кое-как.

Новости Днепра про В Днепре на месте смотровой площадки парка Шевченко раньше были дома: уникальные фото

Больше всего зданий на территории между парком Шевченко улицей Литейной появилось в 1890-х годах. Это были небольшие двух и трехэтажные дома.

Новости Днепра про В Днепре на месте смотровой площадки парка Шевченко раньше были дома: уникальные фото

После Второй мировой войны из частных домов они превратились в коммунальные. В одном доме могло жить несколько семей. Удобства были на улице.

В начале 2000-х годов район старинных маленьких домов стали реконструировать. Ветхие здания снесли, а на их месте построили новые жилые комплексы и не только их.

Сегодня мало кто помнит, что изначально смотровая площадка в парке Шевченко находилась с правой стороны от ресторана «Маяк». До средины 1950-х годов на ней был памятник Тарасу Шевченко. Теперь от него остался один постамент.

Новости Днепра про В Днепре на месте смотровой площадки парка Шевченко раньше были дома: уникальные фото

Нынешняя же смотровая площадка появилась в парке Шевченко в начале 2000-х годов. До этого на ее месте были старинные дома времен Екатеринослава. Их снесли и для горожан сделали новую зону отдыха. Теперь это одно из любимейших мест времяпровождения жителей Днепра.

Новости Днепра про В Днепре на месте смотровой площадки парка Шевченко раньше были дома: уникальные фото

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фото: А. Волок.

 

 

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Новости Днепра про В Днепре на месте смотровой площадки парка Шевченко раньше были дома: уникальные фотоУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на месте смотровой площадки парка Шевченко раньше были дома: уникальные фотоРусский

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