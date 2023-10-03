Как в Днепре раньше выглядели стайни: на Екатеринославском бульваре снесли одну из последних (ФОТО)

Первые автомобили в Днепре появились в начале прошлого века. До этого самым популярным транспортом была повозка или карета, запряженная лошадьми либо просто лошадь с одним ездоком. Для животных, как и для современных авто, придумывали места «стоянки» - столбы, куда можно было привязать лошадь и конюшни, где лошадь содержалась в ночное время, непогоду или когда ездок предпочитал передвигаться на своих двоих ногах.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, где в Днепре были конюшни и что сейчас находится на их местах.

Одна из самых известных конюшен была на современной улице Староказацкой, возле Тюремного замка. Построенные в 1892 году здание конюшни было деревянным, но обложенным кирпичом. В начале прошлого века они были немного переоборудованы и места лошадей заняли автомобили. Несколько лет бывшие конюшни служили гаражом и были снесены лишь в 1970-х годах. Тогда на их месте появились новые гаражи.

До 1960-х годов конюшни были на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре. Там был ипподром и стайни, рассчитанные на 65 скакунов. Сейчас на их месте стоят жилые дома.

Также одна из самых известных конюшен находилась неподалеку от центрального проспекта в Днепре – возле местного колледжа культуры и искусств. Все дело в том, что ранее вместо колледжа в здании находилась Городская Дума и Управа, а рядом – были конюшни. В середине 1990-х годов на месте стайни открылась автомойка.

При обустройстве Екатеринославского бульвара в начале 2000-х годов конюшни они были снесены. Сейчас на их месте торговый центр.

фото: блог Артема Костюка

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