Як у Дніпрі раніше виглядали стайні: на Катеринославському бульварі знесли одну з останніх  (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, де у Дніпрі були стайні та що зараз знаходиться на їхніх місцях.
Одна з найвідоміших стайєнь була на сучасній вулиці Староказацькій, біля Тюремного замку. Побудована в 1892 році будівля стайні була дерев’яною, але обкладеною цеглою. На початку минулого століття вони були трохи переобладнані та місця коней зайняли автомобілі. Декілька років колишні стайні служили гаражем і були знесені лише у 1970-х роках. Тоді на їхньому місці з’явилися нові гаражі.
До 1960-х років стайні були на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі. Там був іподром і стайні, розраховані на 65 скакунів. Нині на їхньому місці стоять житлові будинки.
Також одна з найвідоміших стайней знаходилася неподалік центрального проспекту у Дніпрі – біля місцевого коледжу культури та мистецтв. Вся справа в тому, що раніше замість коледжу в будівлі знаходилася Міська Дума та Управа, а поряд були стайні. У середині 1990-х років на місці стайні відкрилася автомийка.
При облаштуванні Катеринославського бульвару на початку 2000-х років стайні вони були знесені. Нині на їхньому місці торговий центр.
фото: блог Артема Костюка
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