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  • Як у Дніпрі раніше виглядали стайні: на Катеринославському бульварі знесли одну з останніх  (ФОТО)

Як у Дніпрі раніше виглядали стайні: на Катеринославському бульварі знесли одну з останніх  (ФОТО)

Сьогодні 15:12
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Перші автомобілі у Дніпрі з'явилися на початку минулого століття. До цього найпопулярнішим транспортом був віз або карета, запряжена кіньми або просто кінь з одним наїздником. Для тварин, як і для сучасних авто, вигадували місця «стоянки» - стовпи, куди можна було прив'язати коня та стайні, де кінь утримувався в нічний час, негоду або коли його власник вважав за краще пересуватися на своїх двох ногах.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, де у Дніпрі були стайні та що зараз знаходиться на їхніх місцях.

Одна з найвідоміших стайєнь була на сучасній вулиці Староказацькій, біля Тюремного замку. Побудована в 1892 році будівля стайні була дерев’яною, але обкладеною цеглою. На початку минулого століття вони були трохи переобладнані та місця коней зайняли автомобілі. Декілька років колишні стайні служили гаражем і були знесені лише у 1970-х роках. Тоді на їхньому місці з’явилися нові гаражі.

Новости Днепра про Як у Дніпрі раніше виглядали стайні: на Катеринославському бульварі знесли одну з останніх  (ФОТО)

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До 1960-х років стайні були на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі. Там був іподром і стайні, розраховані на 65 скакунів. Нині на їхньому місці стоять житлові будинки.

Новости Днепра про Як у Дніпрі раніше виглядали стайні: на Катеринославському бульварі знесли одну з останніх  (ФОТО)

Також одна з найвідоміших стайней знаходилася неподалік центрального проспекту у Дніпрі – біля місцевого коледжу культури та мистецтв. Вся справа в тому, що раніше замість коледжу в будівлі знаходилася Міська Дума та Управа, а поряд були стайні. У середині 1990-х років на місці стайні відкрилася автомийка.

Новости Днепра про Як у Дніпрі раніше виглядали стайні: на Катеринославському бульварі знесли одну з останніх  (ФОТО)

При облаштуванні Катеринославського бульвару на початку 2000-х років стайні вони були знесені. Нині на їхньому місці торговий центр.

Новости Днепра про Як у Дніпрі раніше виглядали стайні: на Катеринославському бульварі знесли одну з останніх  (ФОТО)

фото: блог Артема Костюка

 

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Новости Днепра про Як у Дніпрі раніше виглядали стайні: на Катеринославському бульварі знесли одну з останніх  (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як у Дніпрі раніше виглядали стайні: на Катеринославському бульварі знесли одну з останніх  (ФОТО)Русский

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