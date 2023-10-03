У Дніпрі на місці оглядового майданчика парку Шевченка раніше були будинки: унікальні фото

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, що раніше було на місці фонтану та клумб із квітами.
1789 року в нинішньому парку Шевченка у Дніпрі було збудовано Палац, а навколо – розбито парк в англійському стилі. У парку було облаштовано алеї, оранжереї, висаджені екзотичні рослини, виноград, росли апельсинові, фінікові дерева. Але в той час у парку так ніхто і не гуляв, з нього зробили заїжджий двір архієрея, який жив неподалік. У 1830-х роках у Палаці розмістилися катеринославські Дворянські збори, а сад став місцем відпочинку для містян. Частина парку була облаштована, але друга частина – облагороджена не була. У цій другій частині згодом почали селитися люди. Місцевість, де вони зводили будинки, була усіяна гранітними валунами та камінням. На честь ландшафту та отримала свою назву – Каменья. Територія заселялася довільно, вважалася частиною слободи Половиці. Перші будинки з’явилися тут у 1840-х роках. Розплановані вони були абияк.
Найбільше будівель на території між парком Шевченка вулицею Ливарною з’явилося у 1890-х роках. Це були невеликі двох та триповерхові будинки.
Після Другої світової війни із приватних будинків вони перетворилися на комунальні. В одному будинку могло жити кілька сімей. Зручності всі були на вулиці.
На початку 2000-х років район старовинних маленьких будинків стали реконструювати. Старі будинки знесли, а на їхньому місці збудували нові житлові комплекси і не лише їх.
Сьогодні мало хто пам’ятає, що перший оглядовий майданчик у парку Шевченка знаходився праворуч від ресторану «Маяк». До середини 1950-х років на ньому був пам’ятник Тарасу Шевченку. Тепер від нього лишився один постамент.
Нинішній оглядовий майданчик з’явився в парку Шевченка на початку 2000-х років. До цього на його місці були старовинні будинки часів Катеринослава. Їх знесли та для містян зробили нову зону відпочинку. Тепер це одне з найулюбленіших місць проведення жителів Дніпра.
фото: О. Волок.
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