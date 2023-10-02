Який острів у Дніпрі має 4 назви: тут бував Сірко та водиться багато змій (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, як виглядає острів, і хто там бував.
До будівництва Дніпро ГЕС дістатися острова можна було пішки – треба було пройтися каменями, що лежали у воді. Сам Кодачек – невеликого розміру – близько 200 метрів завширшки та півтора кілометра завдовжки. До берега від нього – 200 метрів. Нині – тільки на лодці.
Звідки у острова стільки назв – достеменно невідомо. Можна вважати, що Кодацький і Кодачек пішли від сусідньої території, Козацький – бо багато часу проводили козаки, а Зміїний – оскільки цих повзучих на острові багато. Всі ці назви були в ході ще XVII столітті.
Істориками на Зміїному було виявлено кілька стоянок древніх людей, а також знайдено кам’яне корито для прання та лежанка, а на самому камені можна побачити піктограми з незрозумілими символами. Тут були знайдені знаряддя праці з каменю, кременю, уламки кухонного приладдя стародавніх людей.
Частина істориків вважає, що на Кодачку бував практично кожен гетьман, тут також розпочиналося посвячення у козаки. Є й легенда про те, що на Козацькому острові багато часу проводили козаки-характерники, відточуючи свої вміння, а найбільше тут любив бувати Іван Сірко. Згідно з цими розповідями, на острові навіть є скеля, на якій Іван Сірко любив зустрічати світанки та проводив дуже багато часу. Але водночас історик Дмитро Яворницький, який активно займався вивченням та дослідженням козацтва, нічого не говорив з приводу козаків, які могли бути на Кодачку. Французький інженер Гійом де Боплан писав, що на острові багато змій та скель.
Існує легенда, згідно з якою отаман Сірко сховав на острові скарб, а як «охоронець» залишив зачаровану змію. На одній із скель навіть можна побачити висічений барельєф змії. Коли вона померла – нести службу стали її повзучі побратими і роблять це досі. Легенда свідчить, що той, хто знайде скарби, не зможе винести їх з острова – його вкусить змія.
Сьогодні на острові можна зустріти рибалок та небагатьох туристів, яких приваблює енергетика острова, вид на місто та незвичайна рослинність.
фото: відкриті джерела мережі
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