Три поселення на місці Дніпра, засновані ще до Катеринослава: де знаходилися і що там було

На місці сучасного Дніпра ще до заснування міста було кілька відомих поселень. Під час заснування міста частина з них увійшли до його складу, а інша частина була за кордоном міської межі.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати найвідоміші міські поселення, які існували ще до заснування Катеринослава.

В центрі міста

Слобода Половиця – мабуть найвідоміше з них. Знаходилася вона на території сучасного центру міста, на березі річки з однойменною назвою. Цвинтар слободи знаходився на Соборній горі, неподалік історичного музею. Коли було ухвалено рішення будувати місто, мешканців Половиці виселили з їхніх будинків, і вони були змушені піти до інших селищ. Першими жителями слободи були козаки. Про це можна судити з того, що на цвинтарі було знайдено останки людей у характерному козацькому одязі та з дерев’яними хрестами. До моменту, коли було вирішено заснувати Катеринослав у Половиці, проживало близько 1,5 тис осіб.

Декілька спальних районів

Козаки у Дніпрі облаштовували зимівники – місця, де жили в холодну пору року, коли не було воєн та займалися риболовлею, тваринництвом. Один із таких зимівників виник на території сучасних житлових масивів Вітрила, Червоного Каміння та Покровського. Перша офіційна згадка про зимівника козака Максима Дія датується 1755 роком. Він зайняв ділянку неподалік Нового Кодака і поселив на ньому своїх рідних. Спочатку у зимівнику було 4 будинки, але коли сюди прийшли жителі Половиці – населення зимівника у кілька разів побільшало. У 1798 році поселення набуло статусу слободи. У 1803 році тут з’явився храм – один із головних символів обжитого людьми місця. Слобіду назвали на честь козака Дія, згодом назва трансформувалася на Діївку. На початку минулого століття тут проживало понад 6 тис людей, а трохи згодом з’явилися школи та лікарня. В 1947 Дієвка стала входити до складу міста. Пізніше на території колишньої слободи з’явилися сучасні житлові масиви.

Найвідоміший зимівник

Ще один зимівник – козака Мандрики знаходився на місці сучасного житлового масиву Перемога 1-3. Спочатку невелику територію біля схилу гори зайняв козак Андрій Мандрика, який промишляв риболовлею. Коли мешканці слободи Половиці пішли зі своїх місць, то частина з них прийшла до Мандрики, а селище прозвали Мандриківкою. Жителі селища стали займатися землеробством та риболовлею. Частина їх ходила працювати «в місто». Пізніше дороги, якими вони пересувалися, стали називати Мандриківськими спусками. Спуски згодом також забудовувалися будинками. До 1850-х років на Мандриківці налічувалося понад 60 дворів. Найвідоміший з них нині – Християнський.

З 1960-х років замість невеликих будинків територію Мандриківки почали забудовувати багатоповерхівками. У 1975 році вона була перейменована на житловий масив Перемога.

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