Хто у Дніпрі може розраховувати на соціальну пенсію та як її оформити

Жителі Дніпра, які досягли пенсійного віку, але не мають необхідного страхового стажу для отримання пенсійних виплат, можуть отримувати соціальну пенсію.

Журналісти dnepr.info дізналися, хто може претендувати на неї та який розмір виплат.

Кому платитимуть

У 2023 році, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати мінімум 30 років страхового стажу, у тих, кого його лише 20 років – можуть піти на відпочинок у 63 роки. Якщо стажу 15 років – то на пенсію можна буде піти у 65 років. Якщо ж людині вже виповнилося 65 років, але немає і 15 років страхового стажу, то вона може отримувати соціальну пенсію.

Розмір виплат

Сума виплат соціальної пенсії – це різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність – на сьогодні це 2093 грн та середньомісячним сукупним доходом сім’ї у розрахунку на людину за останні півроку (мається на увазі сім’я того, хто претендує на соціальну пенсію). Але при цьому вона не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На сьогодні ця сума складає 2684 грн. Залежно від рівня прожиткового мінімуму сума виплат може змінюватись. Така пенсія перераховується кожні півроку.

Коли не призначають соціальної пенсії

Соціальні виплати пенсіонеру не будуть призначені, якщо середньомісячний сукупний дохід його сім’ї у розрахунку на одну особу за останні 6 місяців перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, тобто понад 2093 грн.

Не платитимуть, якщо людина працює, отримує іншу соціальну допомогу чи хтось із членів її сім’ї за останній рік здійснив купівлю або сплатив послуги на суму понад 50 тис грн.

Не варто розраховувати на соціальну пенсію тим, хто здає в оренду квартиру, будинок, кімнату, члени його сім’ї офіційно не працюють або в їхній власності є ще одна квартира чи будинок.

Які документи потрібні для оформлення

Для оформлення виплат пенсіонеру слід звернутися до органів соціального захисту населення. При цьому не має значення – вони знаходяться за місцем прописки чи фактичного проживання. З документів потрібно надати паспорт та ідентифікаційний код, довідку з Пенсійного фонду про страховий стаж, декларацію про доходи за останні півроку, а також написати заяву.

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