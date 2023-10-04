Тайна дома Геккера в центре Днепра: почему он не приносил выгоды владельцам (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю одного из доходных домов, находящихся на этой улице – дома Геккера.
Первые доходные дома тут стали появляться в 1890-х годах. Считается, что собственники участков на этой улице первыми в городе стали строить многоэтажные доходные дома, до этого такие здания возводили высотой максимум в два этажа.
В 1900 году купец Григорий Геккер купил на Волошском шоссе участок, где уже был каменный дом и сад. Старый дом он не стал сносить, а рядом построил новый – в три с половиной этажа высотой, что по меркам начала прошлого века – практически высотка. В доме было несколько квартир. В них были просторные комнаты, высокие потолки, а из удобств – канализация и холодильник в подвале.
Фасад дома был украшен лепниной, ризалитами, в квартирах имелись балконы, где постояльцы могли пить чай и любоваться видом на город.
В начале прошлого века в стране начался кризис и богатых постояльцев, на которых так рассчитывал Геккер не было. Дела пошли настолько плохо, что он вынужден был продать дом и уйти работать в контору.
Новый владелец также не смог заработать много на доме. Единственное, что он сделал – сдал каменный дом, что стоял во дворе и открыл один из первых частных детских садов. Квартиры в большом доме снимать никто не хотел – началась Первая мировая война и люди испытывали финансовые трудности и предпочитали жить скромнее, экономя деньги.
Можно сказать, что ни одному собственнику дом не принес финансовой выгоды, а только расходы. Поговаривали, что этот дом не приносит владельцам удачи потому что ранее на этом месте во время ярмарки между старым цыганом и молодым офицером вспыхнула ссора. Один хотел купить дешевый табак, а второй не хотел уступать и просил за свой товар большую сумму. Офицер так разозлился на цыгана, что пригрозил ему тюрьмой, а цыган в ответ сказал: «чтобы тебе пусто было на этом месте». Согласно местной легенде это и стало проклятьем для участка, владельцы которого никогда не получали дохода.
Уже в середине 1920-х годов дом был передан на баланс жилищного кооператива. Из доходных квартир сделали коммуналки. Тогда же было принято решение дом отремонтировать. В результате с фасада исчезла большая часть лепнины, были заложены балконы, перепланированы большие квартиры, а холл парадного входа превратили в жилую комнату. На цокольном этаже открылся медпункт. Помощь тут предоставляли до 1970-х годов.
Из всего домовладения Геккера на Волошской уцелел только этот дом. Каменное здание, где был сад и другие постройки во дворе исчезли.
Сегодня сам дом также выглядит не лучшим образом. Он пережил революции и войну, стал «памятником архитектуры местного значения», но как минимум фасад требует ремонта. Здесь давно нет коммунальных квартир, а есть офисы и частное жилье. Собственники помещений устанавливают на фасаде кондиционеры, обустраивают балконы. Дом становится не похожим сам на себя.
старое фото: А. Волок
Читайте также:
Автор:
В Днепре чиновник одного из медучреждений злоупотреблял влиянием и требовал…
29 августа в Днепре на проспекте Ивана Мазепы произошла смертельная…
На месте происшествия работают полицейские.
"Минеры" не успокаиваются...
В Днепре чиновник одного из медучреждений злоупотреблял влиянием и требовал взятку от раненого военного.
Осенью школьники будут отдыхать неделю.
29 августа в Днепре на проспекте Ивана Мазепы произошла смертельная стрельба.
Вслед за Днепром в Кривом Роге и Павлограде утвердили новые графики отключений света, которые внедрят как только потребуется.
На месте происшествия работают полицейские.
Тревога продолжается, будьте в безопасности!
"Минеры" не успокаиваются...
Оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровщину.
Будьте осторожны!
Подготовьтесь!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!