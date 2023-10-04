Тайна дома Геккера в центре Днепра: почему он не приносил выгоды владельцам (ФОТО)

Долгое время улица Гоголя в Днепре носила название Волошской, а позже – Волошское шоссе, так как считалась дорогой, по которой удобнее всего было добираться до села Волосское. В начале улицы была ярмарочная площадь. В целом территория улицы была плохо обустроена и считалась городской чертой. Но когда население города стало увеличиваться – улицу стали застраивать доходными домами, а в 1910 году дали новое имя – Гоголевская.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю одного из доходных домов, находящихся на этой улице – дома Геккера.

Первые доходные дома тут стали появляться в 1890-х годах. Считается, что собственники участков на этой улице первыми в городе стали строить многоэтажные доходные дома, до этого такие здания возводили высотой максимум в два этажа.

В 1900 году купец Григорий Геккер купил на Волошском шоссе участок, где уже был каменный дом и сад. Старый дом он не стал сносить, а рядом построил новый – в три с половиной этажа высотой, что по меркам начала прошлого века – практически высотка. В доме было несколько квартир. В них были просторные комнаты, высокие потолки, а из удобств – канализация и холодильник в подвале.

Фасад дома был украшен лепниной, ризалитами, в квартирах имелись балконы, где постояльцы могли пить чай и любоваться видом на город.

В начале прошлого века в стране начался кризис и богатых постояльцев, на которых так рассчитывал Геккер не было. Дела пошли настолько плохо, что он вынужден был продать дом и уйти работать в контору.

Новый владелец также не смог заработать много на доме. Единственное, что он сделал – сдал каменный дом, что стоял во дворе и открыл один из первых частных детских садов. Квартиры в большом доме снимать никто не хотел – началась Первая мировая война и люди испытывали финансовые трудности и предпочитали жить скромнее, экономя деньги.

Можно сказать, что ни одному собственнику дом не принес финансовой выгоды, а только расходы. Поговаривали, что этот дом не приносит владельцам удачи потому что ранее на этом месте во время ярмарки между старым цыганом и молодым офицером вспыхнула ссора. Один хотел купить дешевый табак, а второй не хотел уступать и просил за свой товар большую сумму. Офицер так разозлился на цыгана, что пригрозил ему тюрьмой, а цыган в ответ сказал: «чтобы тебе пусто было на этом месте». Согласно местной легенде это и стало проклятьем для участка, владельцы которого никогда не получали дохода.

Уже в середине 1920-х годов дом был передан на баланс жилищного кооператива. Из доходных квартир сделали коммуналки. Тогда же было принято решение дом отремонтировать. В результате с фасада исчезла большая часть лепнины, были заложены балконы, перепланированы большие квартиры, а холл парадного входа превратили в жилую комнату. На цокольном этаже открылся медпункт. Помощь тут предоставляли до 1970-х годов.

Из всего домовладения Геккера на Волошской уцелел только этот дом. Каменное здание, где был сад и другие постройки во дворе исчезли.

Сегодня сам дом также выглядит не лучшим образом. Он пережил революции и войну, стал «памятником архитектуры местного значения», но как минимум фасад требует ремонта. Здесь давно нет коммунальных квартир, а есть офисы и частное жилье. Собственники помещений устанавливают на фасаде кондиционеры, обустраивают балконы. Дом становится не похожим сам на себя.

старое фото: А. Волок

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