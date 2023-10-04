Історія старовинної аптеки Айнберга у Дніпрі: величезні стелі та класні кімнати (ФОТО)

На початку минулого століття в Катеринославі аптекарська справа вважалася дуже прибутковою – аптек у місті було небагато, конкуренція була невелика, а ліки були потрібні завжди. Провізор Захар Айнберг вирішив відкрити свою аптеку і з цією метою купив ділянку на вулиці Семінарській. На ділянці вже була будівля, але провізор хотів звести там нову. Передбачалося, що будинок буде прибутковий: частина приміщень здаватиметься в оренду, в одній із квартир житиме сам власник будинку і також у нього буде приміщення під свою аптеку.
Будівництво будинку почалося 1912 року. І майже відразу ж Айнберг знайшов орендаря – ним виявився Вчительський інститут. Установа хотіла зняти будинок одразу на кілька років. Планування будівлі було виконано відповідно до побажань Вчительського інституту – у будинку розмістилися навчальні класи, початкове училище, квартири директора та вчителів. Також інститут користувався кількома погребами, льодниками, підвалом та сараєм. Ще частину площі Айнберг здавав у найм магазинам.
Вистачило місця і на аптеку – вона була на першому поверсі, мала кутовий вхід.
Вчительський університет проіснував тут до 1920-х років, потім переїхав.
Аптека проіснувала у будівлі до початку Другої світової війни. Після звільнення Дніпра будинок перетворили на комуналку.
Оскільки кімнати були спроектовані під Вчительський інститут, то одна з них стала актовою залою і висота стель у ній була понад 5 метрів. Коли сюди заселили нових мешканців, то всі меблі дісталися їм.
Зараз там живуть люди і здаються у найм офіси.
Поряд із будинком досі збереглася єдина в місті рекламна тумба. Її встановлювали за часів Катеринослава для розклеювання афіш.
старе фото: О. Волок, А. Костюк
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