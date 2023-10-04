Історія старовинної аптеки Айнберга у Дніпрі: величезні стелі та класні кімнати (ФОТО)

У нагірній частині Дніпра збереглося дуже багато старих будинків, зведених понад сто років тому. Кожен такий будинок має власну унікальну історію. Журналісти dnepr.info вирішили згадати історію будинку на колишній Семінарській вулиці. Сьогодні вона має назву Моссаковського.

На початку минулого століття в Катеринославі аптекарська справа вважалася дуже прибутковою – аптек у місті було небагато, конкуренція була невелика, а ліки були потрібні завжди. Провізор Захар Айнберг вирішив відкрити свою аптеку і з цією метою купив ділянку на вулиці Семінарській. На ділянці вже була будівля, але провізор хотів звести там нову. Передбачалося, що будинок буде прибутковий: частина приміщень здаватиметься в оренду, в одній із квартир житиме сам власник будинку і також у нього буде приміщення під свою аптеку.

Будівництво будинку почалося 1912 року. І майже відразу ж Айнберг знайшов орендаря – ним виявився Вчительський інститут. Установа хотіла зняти будинок одразу на кілька років. Планування будівлі було виконано відповідно до побажань Вчительського інституту – у будинку розмістилися навчальні класи, початкове училище, квартири директора та вчителів. Також інститут користувався кількома погребами, льодниками, підвалом та сараєм. Ще частину площі Айнберг здавав у найм магазинам.

Вистачило місця і на аптеку – вона була на першому поверсі, мала кутовий вхід.

Вчительський університет проіснував тут до 1920-х років, потім переїхав.

Аптека проіснувала у будівлі до початку Другої світової війни. Після звільнення Дніпра будинок перетворили на комуналку.

Оскільки кімнати були спроектовані під Вчительський інститут, то одна з них стала актовою залою і висота стель у ній була понад 5 метрів. Коли сюди заселили нових мешканців, то всі меблі дісталися їм.

Зараз там живуть люди і здаються у найм офіси.

Поряд із будинком досі збереглася єдина в місті рекламна тумба. Її встановлювали за часів Катеринослава для розклеювання афіш.

старе фото: О. Волок, А. Костюк

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