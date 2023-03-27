Покосилась как Пизанская башня: жители 12 квартала просят демонтировать аварийную детскую площадку

Мамы ищут помощи.

Днепрянка Анастасия Ткачук в Facebook разместила пост с просьбой о помощи.

По ее словам, за домом №108 на проспекте Богдана Хмельницкого есть большая детская площадка в аварийном состоянии. Ее установили примерно в 2017 году, после этого она только приходила в упадок и разрушалась. К тому же подростки портили площадку.

Местные жители боятся, что детки могут травмироваться, поэтому просят ее демонтировать. Сейчас днепряне ищут, кто им может помочь, и надеются, что после демонтажа на этом месте появится «качественная площадка с безопасным покрытием».

Мы находимся в спальном районе с большим количеством многоэтажных домов и деток, которые хотят весело и интересно проводить лето не в гаджетах, а занимаясь спортом, – отметила Анастасия Ткачук.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре вандалы второй раз за неделю атаковали сквер на левом берегу (ФОТО).

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