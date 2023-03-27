Покосилась как Пизанская башня: жители 12 квартала просят демонтировать аварийную детскую площадку

Днепрянка Анастасия Ткачук в Facebook разместила пост с просьбой о помощи.
По ее словам, за домом №108 на проспекте Богдана Хмельницкого есть большая детская площадка в аварийном состоянии. Ее установили примерно в 2017 году, после этого она только приходила в упадок и разрушалась. К тому же подростки портили площадку.
Местные жители боятся, что детки могут травмироваться, поэтому просят ее демонтировать. Сейчас днепряне ищут, кто им может помочь, и надеются, что после демонтажа на этом месте появится «качественная площадка с безопасным покрытием».
Мы находимся в спальном районе с большим количеством многоэтажных домов и деток, которые хотят весело и интересно проводить лето не в гаджетах, а занимаясь спортом, – отметила Анастасия Ткачук.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре вандалы второй раз за неделю атаковали сквер на левом берегу (ФОТО).
Читайте также:
Автор:
Украинские военные уничтожили два пункта управления оккупантов и сбили российский…
Днепровские троллейбусы будут колесить по дорогам Николаева.
Сегодня в мире отмечают Международный день театра. С инициативой отмечать…
26 марта произошла ужасная трагедия.
Украинские военные уничтожили два пункта управления оккупантов и сбили российский БпЛА "Орлан-10".
Днепровские троллейбусы будут колесить по дорогам Николаева.
Сегодня в мире отмечают Международный день театра. С инициативой отмечать праздник театральных работников в 1961 году выступил Жан Кокто. День был выбран не случайно, говорят, что именно 27 марта в Давнем Риме прошло первое театральное представление. Журналисты dnepr.info решили вспомнить,…
В воскресенье, 26 марта, около 16:00 в селе Прядовка местная жительница обнаружила труп 52-летнего мужчины. Он лежал в летней кухне.
26 марта произошла ужасная трагедия.
За решетку отправили жителя Кривого Рога, благодаря которому россияне обстреливали аэродром в Кривом Роге.
В Китае ответили на недавнее заявление путина о размещении ядерного оружия в Беларуси.
Мэр Днепра Борис Филатов, который по приглашению немецкой стороны посетил город Кельн с официальным визитом, подвел итоги рабочей поездки.
В Днепре спасают учителя, пережившего взрыв.
Вблизи Подгородного начались раскопки древнего кургана.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!