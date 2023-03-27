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  • Покосився наче Пізанська вежа: мешканці 12 кварталу просять демонтувати аварійний дитячий майданчик

Покосився наче Пізанська вежа: мешканці 12 кварталу просять демонтувати аварійний дитячий майданчик

Сьогодні 15:48
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Матусі шукають допомоги.

Новости Днепра про Покосився наче Пізанська вежа: мешканці 12 кварталу просять демонтувати аварійний дитячий майданчик

Дніпрянка Анастасія Ткачук у Facebook розмістила допис з проханням про допомогу.

За її словами, за будинком №108 на проспекті Богдана Хмельницького є великий дитячий майданчик в аварійному стані. Його встановили приблизно 2017 року, після цього він лише занепадав та руйнувався. До того ж підлітки псували майданчик.

Місцеві мешканці бояться, що дітки там можуть травмуватися, тому просять його демонтувати. Зараз дніпряни шукають, хто їм може допомогти, та сподіваються, що після демонтажу на цьому місці з’явиться “якісний майданчик з безпечним покриттям”.

Ми знаходимся в спальному районі з великою кількістю багатоповерхових будинків і діток, які хочуть весело та цікаво проводити літо не в гаджетах, а займаючись спортом, – зазначила Анастасія Ткачук.

Новости Днепра про Покосився наче Пізанська вежа: мешканці 12 кварталу просять демонтувати аварійний дитячий майданчик

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вандали вдруге за тиждень атакували сквер на лівому березі (ФОТО)

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Новости Днепра про Покосився наче Пізанська вежа: мешканці 12 кварталу просять демонтувати аварійний дитячий майданчикУкраїнська

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