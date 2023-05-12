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  • Похоже на торнадо: на Днепропетровщине в поле заметили огромный темный вихрь (ВИДЕО)

Похоже на торнадо: на Днепропетровщине в поле заметили огромный темный вихрь (ВИДЕО)

Сегодня 15:08
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В Днепропетровской области заметили смерч.

Новости Днепра про Похоже на торнадо: на Днепропетровщине в поле заметили огромный темный вихрь (ВИДЕО)

В Днепропетровской области на поле образовался огромный темный вихрь. Природное явление заметили водители, ехавшие на одной из трасс. Точная локация, где это случилось не сообщается.

На кадрах, опубликованных жителями области, видно, что в поле находятся аграрии вместе с техникой, а в нескольких километрах от них образовался темный огромный вихрь.

Автор видео отмечает, что вихрь похож на смерч. Предварительно, от этого природного явления никто не пострадал, но оно удивило жителей области, ставших свидетелями маленького торнадо.

 

Для справки: Смерч – атмосферное явление, которое образуется в грозовом облаке, распространяясь сверху вниз в виде столба или хобота. Вихрь забирает с собой воду, песок, а при большой «мощности» даже предметы и людей.

Огромный смерч на суше с сильным ветром, осадками и грозовыми явлениями называется тромб.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине предупреждают об опасном природном явлении.

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