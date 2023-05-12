Похоже на торнадо: на Днепропетровщине в поле заметили огромный темный вихрь (ВИДЕО)

В Днепропетровской области заметили смерч.

В Днепропетровской области на поле образовался огромный темный вихрь. Природное явление заметили водители, ехавшие на одной из трасс. Точная локация, где это случилось не сообщается.

На кадрах, опубликованных жителями области, видно, что в поле находятся аграрии вместе с техникой, а в нескольких километрах от них образовался темный огромный вихрь.

Автор видео отмечает, что вихрь похож на смерч. Предварительно, от этого природного явления никто не пострадал, но оно удивило жителей области, ставших свидетелями маленького торнадо.