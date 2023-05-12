Схоже на торнадо: на Дніпропетровщині в полі помітили величезний темний вихор (ВІДЕО)

На Дніпропетровщині на полі утворився величезний темний вихор. Природне явище помітили водії, які їхали на одній із трас. Точна локація, де це сталося не повідомляється.
На кадрах, опублікованих мешканцями області видно, що в полі знаходяться аграрії разом з технікою, а в декількох кілометрах від них утворився темний величезний вихор.
Автор відео зазначає, що вихор схожий на смерч. Попередньо, від цього природного явища ніхто не постраждав, але воно здивувало мешканців області, які стали свідками маленького торнадо.
Для довідки: Смерч – атмосферне явище, яке утворюється в грозовій хмарі, поширюючись згори донизу в вигляді стовпа або хобота. Вихор захоплює з собою воду, пісок, а при великій “потужності” навіть предмети та людей.
Величезний смерч на суші з сильним вітром, опадами і грозовими явищами має назву тромб.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині попереджають про небезпечне природне явище.
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