Схоже на торнадо: на Дніпропетровщині в полі помітили величезний темний вихор (ВІДЕО)

На Дніпропетровщині помітили смерч.

На Дніпропетровщині на полі утворився величезний темний вихор. Природне явище помітили водії, які їхали на одній із трас. Точна локація, де це сталося не повідомляється.

На кадрах, опублікованих мешканцями області видно, що в полі знаходяться аграрії разом з технікою, а в декількох кілометрах від них утворився темний величезний вихор.

Автор відео зазначає, що вихор схожий на смерч. Попередньо, від цього природного явища ніхто не постраждав, але воно здивувало мешканців області, які стали свідками маленького торнадо.