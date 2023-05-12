Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Схоже на торнадо: на Дніпропетровщині в полі помітили величезний темний вихор (ВІДЕО)

Схоже на торнадо: на Дніпропетровщині в полі помітили величезний темний вихор (ВІДЕО)

Сьогодні 15:08
просмотров

На Дніпропетровщині помітили смерч.

Новости Днепра про Схоже на торнадо: на Дніпропетровщині в полі помітили величезний темний вихор (ВІДЕО)

На Дніпропетровщині на полі утворився величезний темний вихор. Природне явище помітили водії, які їхали на одній із трас. Точна локація, де це сталося не повідомляється. 

На кадрах, опублікованих мешканцями області видно, що в полі знаходяться аграрії разом з технікою, а в декількох кілометрах від них утворився темний величезний вихор.

Автор відео зазначає, що вихор схожий на смерч. Попередньо, від цього природного явища ніхто не постраждав, але воно здивувало мешканців області, які стали свідками маленького торнадо. 

 

Для довідки: Смерч – атмосферне явище, яке утворюється в грозовій хмарі, поширюючись згори донизу в вигляді стовпа або хобота. Вихор захоплює з собою воду, пісок, а при великій “потужності” навіть предмети та людей. 

Величезний смерч на суші з сильним вітром, опадами і грозовими явищами має назву тромб. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині попереджають про небезпечне природне явище. 

Читайте також:

Новости Днепра про Схоже на торнадо: на Дніпропетровщині в полі помітили величезний темний вихор (ВІДЕО)Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    В Україні може здорожчати електроенергія: в Раді оцінили, скільки платитимемо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:51
    В Україні може здорожчати електроенергія: в Раді оцінили, скільки платитимемо

    Національний регулятор розглядає можливість підняття тарифів для всіх категорій населення…

    На Дніпропетровщині родина з Вірменії прожила 30 років без документів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:16
    На Дніпропетровщині родина з Вірменії прожила 30 років без документів

    Родина з Вірменії 30 років прожила в Україні без документів.

    Штовхнув у спину та вирвав з рук сумку: у Марганці чоловік пограбував 85-річного дідуся
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:36
    Штовхнув у спину та вирвав з рук сумку: у Марганці чоловік пограбував 85-річного дідуся

    У Марганці 38-річний чоловік пограбував 85-річного дідуся.

    У Дніпрі 66-річна жінка обкрадала людей на зупинках: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:20
    У Дніпрі 66-річна жінка обкрадала людей на зупинках: подробиці

    У Дніпрі літня жінка обкрадала містян.

    Наверх