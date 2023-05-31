Похожа на таврию и нет мотора: как выглядит иномарка за 8 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

В Днепре иномарку можно купить по цене от 40-50 тыс грн. Автомобиль хоть и будет старым, но зато при езде комфорта в нем будет гораздо больше, чем при передвижении в забитой маршрутке. Предложений с продаже старых иномарок на рынке Днепра много, но для этого, чтобы выбрать хорошую машину нужно поискать, многим из тех, что продаются требуется помощь автомеханика и дополнительное финансирование.

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых недорогих авто на продажу в Днепре.

Открывает наш рейтинг самых дешевых машин – Ford Taunus 1979 года выпуска. Владелец заявляет, что в машине не хватает двигателя, а также нужно провести довольно большие работы по восстановлению – все запчасти кроме мотора он готов предоставить. Кузов автомобиля целый, не тронутый ржавчиной. В общем машина для тех, кому нравятся американские авто и кто хочет ездить на уникальном транспортном средстве. Хотят за машину 8 тыс грн. Правда, при ее нынешнем состоянии вложений потребуется минимум в 10 раз больше.

Стать владельцем BMW в Днепре можно за 33,7 тыс грн. автомобиль 1980 года выпуска – двухдверное купе с механической коробкой передач, 2 литровым двигателем и 111 тыс км пробега. Установлен газ. В придачу новый владелец получит два комплекта колес.

Чуть дороже – 35 тыс грн обойдется Opel Omega 1991 года выпуска. Проехал автомобиль 450 тыс км, «пережил» ремонт двигателя. Сейчас в двухлитровой машине стоит новый аккумулятор. Автор объявления отмечает, что кое-где у машины есть ржавчина, что неудивительно при ее возрасте, а также трещина на лобовом стекле. Для экономии в автомобиле установлено ГБО.

За 36,4 тыс грн в Днепре можно купить еще один Ford, модель называется Sierra. Машина была выпущена в 1991 году. Цвет кузова – синий, объем двигателя – 2 литра. Прошла 200 тыс км, что очень мало для такого возраста. На кузове следы коррозии, но стоит ГБО. Как отмечает продавец – нужно делать ходовую.

Дороже на тысячу гривен – 37,4 тыс грн обойдется Fiat Tempra 1996 года выпуска. На кузове есть сколы, но нет ржавчины. Стоит новый аккумулятор и резина. Как отмечает продавец: «двигатель в отличном состоянии, установлен газ, вписан в документы. Коробка и ходовая без нареканий». Объем двигателя – 1,6 литра, машина проехала 200 тыс км.

Столько же обойдется автомобиль Renault Clio 1992 года выпуска. Машина прошла 400 тыс км, в ней установлен мотор 1,2 литра, может ездить как на бензине, так и на газу. Внешне она очень похожа на нашу таврию.

39 тыс грн обойдется автомобиль Volvo 440 1992 года выпуска. В машине установлена сигнализация, объем двигателя 1,7 литра, механическая коробка. Проехала за всю свою жизнь 235 тыс км. Новому владельцу достанется комплекты зимней и летней резины.

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