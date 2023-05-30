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  • Как выглядел парк Писаржевского в Днепре, когда там было кладбище: до сих пор там находится одна могила (ФОТО)

Как выглядел парк Писаржевского в Днепре, когда там было кладбище: до сих пор там находится одна могила (ФОТО)

Сегодня 13:02
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В Днепре есть несколько парков, которые были обустроены на бывших кладбищах. Часть могил из которых были перенесены, а часть – все еще находится в зеленой зоне. Но это не мешает обустройству парков. В них есть детские площадки, тенистые аллеи, инсталляции.

Новости Днепра про Как выглядел парк Писаржевского в Днепре, когда там было кладбище: до сих пор там находится одна могила (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить об одном из таких парков – парке Писаржевского.

История парка Писаржевского

Парк Писаржевского в Днепре находится неподалеку проспекта Поля. Расположен на месте старого кладбища. Еще в 1950-х годов на территории парка были склепы, мавзолеи и памятники, но, когда было принято решение обустроить на месте некрополя парк – строения и памятники были разрушены, а захоронения частично перенесены.

Новости Днепра про Как выглядел парк Писаржевского в Днепре, когда там было кладбище: до сих пор там находится одна могила (ФОТО)

«У меня там была похоронена бабушка, нас оповестили, что могилы и памятники будут снесены, а желающие могут провести перезахоронение останков на Сурско-Литовском кладбище», — вспоминает жительница Днепра Екатерина Бурдыкина.

Новости Днепра про Как выглядел парк Писаржевского в Днепре, когда там было кладбище: до сих пор там находится одна могила (ФОТО)

Напоминанием о том, что на месте парка было кладбище является аллея с надгробиями и черный обелиск в глубине парка –там расположена могила ученого и академика Льва Писаржевского – профессора Горной академии, одного из сооснователей Химио-технологического университета и изобретателя йода из водорослей. Когда было решено обустроить на месте кладбища парк – его могилу не стали трогать, более того, новую зеленую зону назвали в его честь.

Новости Днепра про Как выглядел парк Писаржевского в Днепре, когда там было кладбище: до сих пор там находится одна могила (ФОТО)

Окончательное обустройство парка завершилось ближе к началу 1970-х годов.

«Я 1966 года рождения, совсем маленьким застал снос этого кладбища. Экскаваторы ломали могилы и выкапывали гробы – запомнилось на всю жизнь», — вспоминает в социально сети Facebook житель Днепра Дмитрий Лозко.

Что сейчас есть в парке Писсаржевского

Сам парк – не очень большой, тут растут сосны, акации, клены. Несколько лет назад парк был отремонтирован, теперь тут есть новые лавочки, фонари, несколько различных инсталляций, самые яркие из которых – громадные серебристые и золотистые кубы на зеленом «островке» травы.

Новости Днепра про Как выглядел парк Писаржевского в Днепре, когда там было кладбище: до сих пор там находится одна могила (ФОТО)

Одна из аллей засажена елями – это любимое место для прогулки мамочек с колясками. Для детей есть несколько детских площадок с качелями. Аллеи для прогулок вымощены плиткой или заасфальтированы. Для любителей заниматься спортом стоят тренажеры и есть спортивная площадка для спортивных игр.

Новости Днепра про Как выглядел парк Писаржевского в Днепре, когда там было кладбище: до сих пор там находится одна могила (ФОТО)

По некоторым данным, во время Второй мировой войны на месте нынешнего парка расстреливали мирных жителей. В память об этом в зеленой зоне установлена небольшая стела. Также тут есть памятник жертвам Голодомора и памятный комплекс «Мацева».

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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Новости Днепра про Как выглядел парк Писаржевского в Днепре, когда там было кладбище: до сих пор там находится одна могила (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как выглядел парк Писаржевского в Днепре, когда там было кладбище: до сих пор там находится одна могила (ФОТО)Русский

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