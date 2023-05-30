Когда отмечаем Троицу в 2023 году и что нельзя делать в этот день

В это воскресенье православные христиане будут отмечать праздник Троицы. Почему он считается одним из главных церковных праздников, что значит, какие есть приметы, что можно и нельзя делать, а также будет ли выходное в следующий послед праздника понедельник – разбирались журналисты dnepr.info.

Троица считается одним из главных христианских праздников. Отмечают его на 50 день после Пасхального воскресенья. Считается, что в этот день Святой Дух сошел на апостолов, которое им обещал Иисус перед Вознесением на небеса и означает появление Всевышнего в трех испостасях: в виде Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа, поэтому праздник и называется Троицей.

В этом году Троица припадает на 4 июня. В народе его считают «Зеленым» праздником. Согласно давним обычаям, верующие украшают свое жилье зеленю, цветами, травами. Считается, что это защищает от зла, дает здоровье и привлекает удачу. Троицу также называют «Пятидесятницей» и «Зеленые святки».

Троица считается днем, когда людям не только явилась триедина суть Бога, а также днем основания христианской церкви. В этот день апостолы получили божественный дар – начали говорить на разных языках и разошлись по миру, чтобы проповедовать.

Что можно делать на Троицу

Богослужение начинается накануне вечером, в субботу. После – принято собираться семьей за праздничным столом, идти в гости к родным. На столе может быть все что угодно – от молочных до мясных и сладких блюд. Главным блюдом считается каравай. День нужно посвятить благотворительности, молитвам и мыслям о чем-то приятном.

В давние времена считалось, что влюбленным, решившим обручиться на Троицу это обещает счастливую и долгую совместную жизнь.

Что нельзя делать на Троицу 2023

В этот день нужно стараться не грустить, не ругаться, не сквернословить и не злиться, запрещено шить, вышивать, работать физически. Также нельзя ходить на кладбище, венчаться, работать в огороде и даже выносить мусор.

Приметы на Троицу

Дождь на Троицу – будет хороший урожай, а погода длительное время будет радовать теплом. Но если праздничный день холодный – он обещает дождливое и холодное лето. А вот теплая погода говорит о будущем хорошем урожае овощей. Жаркий день на праздник «прогнозирует» сухое лето без дождей.

Услышать карканье вороны в этот день считалось плохой приметой – это означало неприятные известия. «Пение» стрижа говорило о том, что по-настоящему теплая погода ждет впереди.

Будет ли выходной на Троицу в 2023 году

В мирное время следующий после Троицы понедельник был выходным днем, но во время военного положения эта норма не работает, и понедельник, 5 июня, будет рабочим днем.

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