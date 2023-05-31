Схожа на таврію і немає двигуна: як виглядає іномарка за 8 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

У Дніпрі іномарку можна купити за ціною від 40-50 тис. грн. Автомобіль хоч і буде старим, зате при їзді комфорту в ньому буде набагато більше, ніж при пересуванні в забитій маршрутці. Пропозицій із продажу старих іномарок на ринку Дніпра багато, але щоб вибрати хорошу машину, потрібно пошукати, багатьом з тих, що продаються, потрібна допомога автомеханіка та додаткове фінансування.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдешевших авто на продаж у Дніпрі.

Відкриває наш рейтинг найдешевших машин – Ford Taunus 1979 року випуску. Власник заявляє, що в машині не вистачає двигуна, а також потрібно провести досить великі роботи з відновлення – всі запчастини, крім мотора, він готовий надати. Кузов автомобіля цілий, без іржі. Загалом машина для тих, кому подобаються американські авто та хто хоче їздити на унікальному транспортному засобі. Хочуть за машину 8 тис грн. Щоправда, за її нинішнього стану вкладень буде потрібно мінімум у 10 разів більше.

Стати власником BMW у Дніпрі можна за 33,7 тис. грн. автомобіль 1980 року випуску – дводверне купе з механічною коробкою передач, 2 літровим двигуном та 111 тис км пробігу. Встановлено газ. На додачу новий власник отримає два комплекти коліс.

Трохи дорожче – 35 тис грн коштуватиме Opel Omega 1991 року випуску. Проїхав автомобіль 450 тис км, пережив ремонт двигуна. Нині у дволітровій машині стоїть новий акумулятор. Автор оголошення зазначає, що подекуди машина має іржу, що не дивно при її віці, а також тріщину на лобовому склі. Для економії у автомобілі встановлено ГБО.

За 36,4 тис. грн у Дніпрі можна купити ще один Ford, модель називається Sierra. Машина була випущена у 1991 році. Колір кузова – синій, об’єм двигуна – 2 літри. Пройшла 200 тис. км, що дуже мало для такого віку. На кузові сліди корозії, стоїть ГБО. Як зазначає продавець, потрібно робити ходову.

Дорожче на тисячу гривень – 37,4 тис грн коштуватиме Fiat Tempra 1996 року випуску. На кузові є відколи, але немає іржі. Стоїть новий акумулятор та гума. Як зазначає продавець: «двигун у відмінному стані, встановлений газ, вписаний у документи. Коробка та ходова без нарікань». Об’єм двигуна – 1,6 літра, машина проїхала 200 тис км.

Стільки ж коштуватиме автомобіль Renault Clio 1992 року випуску. Машина пройшла 400 тис км, у ній встановлений двигун 1,2 літра, може їздити як на бензині, так і на газу. Зовні вона схожа на нашу «таврію».

39 тис грн коштуватиме автомобіль Volvo 440 1992 року випуску. У машині встановлено сигналізацію, об’єм двигуна 1,7 літра, механічну коробку. Проїхала за все своє життя 235 тис. км. Новому власнику дістанеться комплекти зимової та літньої гуми.

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