Як виглядав парк Писаржевського у Дніпрі, коли там був цвинтар: тут досі знаходиться одна могила (ФОТО)

У Дніпрі є кілька парків, які були облаштовані на колишніх цвинтарях. Частина могил з них були перенесені, а частина все ще знаходиться в зеленій зоні. Але це не заважає облаштуванню парків. Там є дитячі майданчики, зелені алеї, інсталяції.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати про один із таких парків – парк Писаржевського.

Історія парку Писаржевського

Парк Писаржевського у Дніпрі знаходиться неподалік проспекту Поля. Розташований на місці старого цвинтаря. Ще в 1950-х на території парку були склепи, мавзолеї та пам’ятники, але, коли було прийнято рішення облаштувати на місці некрополя парк – склепи та пам’ятники були зруйновані, а поховання частково перенесені.

«У мене там було поховано бабусю, нас сповістили, що могили та пам’ятники будуть знесені, а охочі можуть провести перепоховання останків на Сурсько-Литовському цвинтарі», – згадує мешканка Дніпра Катерина Бурдикіна.

Нагадуванням про те, що на місці парку був цвинтар є алея з надгробками та чорний обеліск у глибині парку – там розташована могила вченого та академіка Лева Писаржевського – професора Гірничої академії, одного із співзасновників Хіміо-технологічного університету та винахідника йоду з водоростей. Коли було вирішено облаштувати на місці цвинтаря парк – його могилу не чіпали, більше того, нову зелену зону назвали на його честь.

Остаточне облаштування парку завершилося ближче до початку 1970-х років.

«Я 1966 року народження, зовсім маленьким застав знесення цього цвинтаря. Екскаватори ламали могили та викопували труни – запам’яталося на все життя», – згадує у соціально-мережі Facebook житель Дніпра Дмитро Лозко.

Що зараз є у парку Пісаржевського

Сам парк – невеликий, тут ростуть сосни, акації, клени. Кілька років тому його було відремонтовано, тепер тут є нові лавочки, ліхтарі, кілька різних інсталяцій, найяскравіші з яких – величезні сріблясті та золотаві куби на зеленому острівці трави.

Для дітей є кілька дитячих майданчиків із гойдалками. Алеї для прогулянок вимощені плиткою або заасфальтовані. Для любителів займатися спортом стоять тренажери та є спортивний майданчик для спортивних ігор.

За деякими даними під час Другої світової війни на місці нинішнього парку розстрілювали мирних жителів. На згадку про це в зеленій зоні встановлено невелику стелу. Також тут є пам’ятник жертвам Голодомору та пам’ятний комплекс «Мацева».

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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