Огляд парків та скверів Індустріального району Дніпра: місце для велопрогулянок, пляж та сквер для дітей (ПЕРЕЛІК)

В Індустріальному районі Дніпра є два парки – Сагайдак та Дружби народів, а також сквер ім. Усачова. Журналісти dnepr.info вирішили подивитись, як вони виглядають.
Парк Сагайдак – це місце, де мешканці лівого берега Дніпра можуть не лише погуляти тінистими алеями серед дерев, а й позасмагати на пляжі. Знаходиться він біля річки. Частина парку – це зелені насадження, друга його частина – це пляж біля річки. У самому парку є дитячі гойдалки, лавочки, алеї для прогулянок.
На пляжі стоять столи для гри в шахи, навіси від сонця, роздягальні, у літню пору працюють фонтанчики з питною водою. Поруч із берегом є майданчики для гри у пляжний волейбол. У літній сезон тут працюють різні кафе і можна взяти байдарку на прокат для сплаву річкою.
Лісопарк Дружби народів – це можливість погуляти лісом, не виїжджаючи з міста. Знаходиться в межах міста. Тут мало розваг для дітей, але є лавочки та облагороджені клумби, на які просто приємно дивитися.
Площа парку дозволяє здійснювати тут прогулянки велосипедом або зібратися на пікнік з друзями.
Сквер Усачова розташований неподалік ДК «Металург». Тут росте багато дерев, є великий яскравий дитячий майданчик із гойдалками, пісочницею та алеї для прогулянок. Тут багато лавок, є місце, де можна зіграти у шахи.
У різний час тут можна милуватися цвітінням сакури та різних квітів. Є окрема територія для вигулу собак, стоять тренажери для любителів займатися спортом на свіжому повітрі.
фото: група “Департамент парків та рекреацій Дніпровської міської ради”
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