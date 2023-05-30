Коли відзначаємо Трійцю у 2023 році та що не можна робити в цей день

Цієї неділі православні християни відзначатимуть свято Трійці. Чому воно вважається одним із головних церковних свят, що означає, які є прикмети, що можна і не можна робити, та чи буде вихідним наступний після свята понеділок – розбиралися журналісти dnepr.info.

Трійця вважається одним із головних християнських свят. Відзначають його на 50-й день після Великодня. Вважається, що в цей день Святий Дух зійшов на апостолів, як і їм обіцяв Ісус перед Вознесінням на небеса і означає появу Всевишнього в трьох іпостасях: у вигляді Бога-Отця, Бога-Сина та Бога-Святого Духа, тому свято називається Трійцею.

Цього року Трійця припадає на 4 червня. У народі його вважають «Зеленим” святом». Згідно з давніми звичаями, віруючі прикрашають своє житло зеленню, квітами, травами. Вважається, що це захищає від зла, дає здоров’я та обіцяє успіх. Трійцю також називають «П’ятидесятницею» та «Зелені святки».

Трійця вважається днем, коли людям не тільки з’явилася триєдина суть Бога, а також днем заснування християнської церкви. Цього дня апостоли отримали божественний дар – почали говорити різними мовами і розійшлися світом, щоб проповідувати.

Що можна робити на Трійцю

Богослужіння розпочинається напередодні увечері, у суботу. Після – прийнято збиратися сім’єю за святковим столом, йти у гості до рідних. На столі може бути все, що завгодно – від молочних до м’ясних та солодких страв. Головною стравою вважається коровай. День треба присвятити благодійності, молитвам та думкам про щось приємне.

У давні часи вважалося, що закоханим, які вирішили побратися на Трійцю, це обіцяє щасливе і довге спільне життя.

Що не можна робити на Трійцю

Цього дня потрібно намагатися не сумувати, не лаятись, не поганословити і не злитися, заборонено шити, вишивати, працювати фізично. Також не можна ходити на цвинтар, вінчатися, працювати на городі і навіть виносити сміття.

Прикмети на Трійцю 2023

Дощ на Трійцю – буде добрий урожай, а погода довго радуватиме теплом. Але якщо святковий день холодний – він обіцяє дощове та холодне літо. А ось тепла погода говорить про майбутній хороший урожай овочів. Спекотний день на свято «прогнозує» сухе літо без дощів.

Почути каркання ворони у цей день вважалося поганою прикметою – це означало неприємні звістки. «Спів» стрижа говорив про те, що по-справжньому тепла погода чекає попереду.

Чи буде вихідний на Трійцю 2023 року

У мирний час наступний після Трійці понеділок був вихідним днем, але під час воєнного стану ця норма не працює, і понеділок, 5 червня, буде робочим днем.

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