У Дніпрі біля парку Глоби продають відомий ресторан із купольним дахом (ФОТО)

У Дніпрі продають ресторан відомої мережі «Мафія». Знаходиться він неподалік входу до міського парку.

Будівля двоповерхова, загальною площею 498 кв. м. Їі було здано в експлуатацію понад 10 років тому. Є можливість облаштування літнього майданчика у теплу пору року. До будівлі проведено всі комунікації, є газове опалення. Зараз будівля закрита, від ресторану залишилася лише вивіска.

Отримати за приміщення хочуть 1 млн дол або 36 млн грн.

У будівлі є зал для відвідувачів, кухня, туалети для відвідувачів та персоналу та інші необхідні для функціонування ресторану приміщення. Його родзинкою вважається дах, який виконаний у вигляді скляного куполу.

Будівля ресторану «Мафія» продається досить довго, але її ціна залишається незмінною. В останній заклад стояв зачиненим.

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