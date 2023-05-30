У Дніпрі біля парку Глоби продають відомий ресторан із купольним дахом (ФОТО)

Будівля двоповерхова, загальною площею 498 кв. м. Їі було здано в експлуатацію понад 10 років тому. Є можливість облаштування літнього майданчика у теплу пору року. До будівлі проведено всі комунікації, є газове опалення. Зараз будівля закрита, від ресторану залишилася лише вивіска.
Отримати за приміщення хочуть 1 млн дол або 36 млн грн.
У будівлі є зал для відвідувачів, кухня, туалети для відвідувачів та персоналу та інші необхідні для функціонування ресторану приміщення. Його родзинкою вважається дах, який виконаний у вигляді скляного куполу.
Будівля ресторану «Мафія» продається досить довго, але її ціна залишається незмінною. В останній заклад стояв зачиненим.
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