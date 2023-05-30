В Днепре возле парка Глобы продают известный ресторан с купольной крышей

В Днепре продают ресторан известной сети «Мафия». Находится он неподалеку входа в городской парк.

Здание двухэтажное, общей площадью 498 кв.м. Было сдано в эксплуатацию более 10 лет назад. Есть возможность обустройства летней площадки в теплое время года. К зданию проведены все коммуникации, есть газовое отопление. Сейчас здание закрыто, от ресторана осталась одна только вывеска.

Хотят за помещение 1 млн дол или 36 млн грн.

В здании есть зал для посетителей, кухня, туалеты для посетителей и персонала и прочие необходимые для функционирования ресторана помещения. Его изюминкой считается крыша, которая выполнена в виде стеклянного купола.

Здание ресторана «Мафия» продается уже довольно долго, но его цена остается неизменной. В последний год оно стояло закрытым.

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