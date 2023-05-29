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  • Как раньше выглядел дом Трояновского в Днепре: кинотеатр со 100 летней историей и банковское отделение с сокровищами (ФОТО)

Как раньше выглядел дом Трояновского в Днепре: кинотеатр со 100 летней историей и банковское отделение с сокровищами (ФОТО)

Сегодня 12:26
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В Днепре многие старинные здания были разрушены во время Второй мировой войны. От бомбежек они пострадали настолько сильно, что их не восстанавливали, а просто разбирали до основания и на их месте возводили новые дома. Хотя своих предназначений по сути эти здания не меняли. Так, ранее в Днепре на проспекте Яворницкого работал кинотеатр, открытый в 1890-х годах. Здание меняло собственников, переживало революции, войны, но существующий там кинозал – это то, что было неизменным на протяжении 100 лет.

Новости Днепра про Как раньше выглядел дом Трояновского в Днепре: кинотеатр со 100 летней историей и банковское отделение с сокровищами (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, где находился и как выглядело это здание с кинотеатром.

Одним из первых каменных домов на центральном проспекте Днепра был дом Моисея Трояновского. Находился он там, где сегодня расположен ТЦ «Украина». Здание было в два этажа и на то время считалось одним из самых больших в городе, поскольку длина дома составляла порядка 60 метров. Появился дом на проспекте в середине 1830-х годов. Первый этаж Трояновский отвел под магазины, в частности тут была и его аптека, так как сам владелец здания был провизором. В магазинах продавали все, что угодно – от рассады для огорода до мебели и шляпок. Тут даже было отделение банка, мраморная мастерская и позже открылось фотоателье.

Новости Днепра про Как раньше выглядел дом Трояновского в Днепре: кинотеатр со 100 летней историей и банковское отделение с сокровищами (ФОТО)

На втором этаже сдавались комнаты в аренду. Но не для проживания, а говоря современным языком это были офисы. На втором этаже была типография, архив и несколько отделов Губернского правления.

Позже Трояновский продал свой дом купцу Штерну. И уже при нем в здании открылся один из первых кинотеатров – биоскоп «Модерн».

Новости Днепра про Как раньше выглядел дом Трояновского в Днепре: кинотеатр со 100 летней историей и банковское отделение с сокровищами (ФОТО)

С течением времени сменялись и арендаторы, магазины, но кинотеатр в здании работал очень долго. Его работу прерывала революция и Первая мировая война, но после их окончания он снова открывал свои двери, меняя лишь название. Так, в 1919 году «Модерн» стал «Красным маяком», в 1922 году «Держкіно №2», в 1924 году «Большевик».

Новости Днепра про Как раньше выглядел дом Трояновского в Днепре: кинотеатр со 100 летней историей и банковское отделение с сокровищами (ФОТО)

В 1941 году дом Трояновского был разрушен. Долгое время по городу ходили слухи, что когда одно из помещений арендовало отделение банка, то с началом Второй мировой войны вывезти все ценности оттуда не успели и часть спрятали в тайник в доме. Согласно одной легенде, в тайнике были украшения с бриллиантами, согласно другой – старинные царские монеты.

Новости Днепра про Как раньше выглядел дом Трояновского в Днепре: кинотеатр со 100 летней историей и банковское отделение с сокровищами (ФОТО)

После освобождения Днепра в 1943 году обломки здания стали разбирать и по местной легенде, один из рабочих нашел небольшую коробочку с ценностями из тайника. Сказать точно правда это или нет – невозможно, но на следующий день рабочего на разборах завалов уже никто не видел, да и потом в городе его не встречали.

Новости Днепра про Как раньше выглядел дом Трояновского в Днепре: кинотеатр со 100 летней историей и банковское отделение с сокровищами (ФОТО)

В 1945 году на месте, где находился дом Трояновского был открыт летний кинотеатр «Новости дня», а в 1958 году на месте бывшего здания возвели новый шестиэтажный дом. И на первом этаже открыли кинотеатр под названием «Украина». Он считался одним из лучших в Днепре, зал был рассчитан на 700 зрителей, а экран был размером 12,8 на 4,8 метра. В 1990-х кинозал был закрыт, на его месте начал работу торговый центр.

 

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Новости Днепра про Как раньше выглядел дом Трояновского в Днепре: кинотеатр со 100 летней историей и банковское отделение с сокровищами (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как раньше выглядел дом Трояновского в Днепре: кинотеатр со 100 летней историей и банковское отделение с сокровищами (ФОТО)Русский

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