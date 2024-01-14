Погибших от ракетного удара оккупантов по дому на Победе в Днепре почтили минутой молчания

Ровно год прошел с момента ракетного удара россиян по многоэтажке на Победе.

Сегодня в Днепре погибших почтили минутой молчания у разрушенных подъездов на Победе.

Днепр сегодня склонил голову в минуте молчания… Там, у многоэтажки на Победе. Ровно год назад… На этом же месте тоже объявляли ее. Потому что до последнего верили — хоть кто-то еще уцелел … Надеялись дадут о себе знать … Слышим в тишине голоса из-под руин … Это была суббота. День для времени с семьей. День, после которого город прощался с семьями. Оплакивал детей и родителей. Хоронил друзей, коллег и просто знакомых, — заявил глава ОВА Сергей Лысак.