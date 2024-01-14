Погибших от ракетного удара оккупантов по дому на Победе в Днепре почтили минутой молчания

Сегодня в Днепре погибших почтили минутой молчания у разрушенных подъездов на Победе.
Днепр сегодня склонил голову в минуте молчания… Там, у многоэтажки на Победе. Ровно год назад… На этом же месте тоже объявляли ее. Потому что до последнего верили — хоть кто-то еще уцелел … Надеялись дадут о себе знать … Слышим в тишине голоса из-под руин … Это была суббота. День для времени с семьей. День, после которого город прощался с семьями. Оплакивал детей и родителей. Хоронил друзей, коллег и просто знакомых, — заявил глава ОВА Сергей Лысак.
Враг тогда уничтожил 2 подъезда. Было разрушено 236 квартир, спасатели разбирали завалы почти 3 суток.
Ракетный удар унес жизни 40 взрослых и шестерых детей, по меньшей мере, 79 граждан пострадали.
По данным главы ОВА, в Днепропетровской области 298 мирных жителей погибли в результате российской агрессии.
Читайте также:
Автор:
Сегодня утром спасатели потушили пожар в Днепровском районе.
За минувшие сутки в Днепре было 2 сообщения о минировании.
На Днепропетровщине подросток едва не погиб по неосторожности
Пропавшего парня из города Синельниково нашли мертвым.
Сегодня утром спасатели потушили пожар в Днепровском районе.
За минувшие сутки в Днепре было 2 сообщения о минировании.
На Днепропетровщине подросток едва не погиб по неосторожности
Одевайтесь теплее, друзья!
Пропавшего парня из города Синельниково нашли мертвым.
На Авдеевском направлении погиб Герой из города Кривой Рог Николай Чепрасов.
Полиция задержала двоих мужчин по подозрению в воровстве.
Сегодня враг снова стрелял по Никопольщине.
Сегодня в Днепре на улице Сичеславская Набережная произошла серьезная авария.
В городе Синельниково разыскивают 24-летнего Дмитрия Балабанова.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!