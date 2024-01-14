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  • Погибших от ракетного удара оккупантов по дому на Победе в Днепре почтили минутой молчания

Погибших от ракетного удара оккупантов по дому на Победе в Днепре почтили минутой молчания

Сегодня 11:01
просмотров

Ровно год прошел с момента ракетного удара россиян по многоэтажке на Победе.

Новости Днепра про Погибших от ракетного удара оккупантов по дому на Победе в Днепре почтили минутой молчания

Сегодня в Днепре погибших почтили минутой молчания у разрушенных подъездов на Победе.

Днепр сегодня склонил голову в минуте молчания… Там, у многоэтажки на Победе. Ровно год назад… На этом же месте тоже объявляли ее. Потому что до последнего верили — хоть кто-то еще уцелел … Надеялись дадут о себе знать … Слышим в тишине голоса из-под руин … Это была суббота. День для времени с семьей. День, после которого город прощался с семьями. Оплакивал детей и родителей. Хоронил друзей, коллег и просто знакомых, — заявил глава ОВА Сергей Лысак.

Новости Днепра про Погибших от ракетного удара оккупантов по дому на Победе в Днепре почтили минутой молчания

Враг тогда уничтожил 2 подъезда. Было разрушено 236 квартир, спасатели разбирали завалы почти 3 суток.

Ракетный удар унес жизни 40 взрослых и шестерых детей, по меньшей мере, 79 граждан пострадали.

Новости Днепра про Погибших от ракетного удара оккупантов по дому на Победе в Днепре почтили минутой молчания

По данным главы ОВА, в Днепропетровской области 298 мирных жителей погибли в результате российской агрессии.

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Новости Днепра про Погибших от ракетного удара оккупантов по дому на Победе в Днепре почтили минутой молчанияУкраїнська Новости Днепра про Погибших от ракетного удара оккупантов по дому на Победе в Днепре почтили минутой молчанияРусский

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