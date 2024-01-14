Спасатели потушили пожар в Днепровском районе

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Огонь разгорелся на территории садоводческого общества «Лесник» на улице Лесной села Первое Мая Любимовской сельской территориальной громады.
На месте пожарные установили, что горит двухэтажный дачный дом на территории в 50 кв. м.
Огонь удалось локализовать в 6:26. В результате пожара погибших и травмированных нет.
На месте работало 11 спасателей и специальная техника.
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