236 квартир уничтожены: что будет с жителями дома в Днепре, который разрушила российская ракета

В настоящее время количество погибших достигло уже 40 человек.
Со вчерашнего дня в городе продолжается трехдневный траур. Мэрия помогает пострадавшим с временным жильем и готовит выплаты пособий.
Об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил во время прямого включения на канале «Прямой».
Мы расселяем сейчас людей по общежитиям, но им нужно будет постоянное жилье. Так что дальше будет необходима помощь от государства. По приблизительным оценкам восстановлению не подлежат 236 квартир. От горсовета, от городского головы мы будем оказывать материальную помощь. Также многие люди и волонтеры приносят еду и теплые вещи, — сказал Филатов.
Сейчас на месте разрушенной части многоэтажки заканчивают разбирать завалы и демонтируют нависающие плиты. Здесь работает также коммунальная техника.
Отметим, после взрыва в ГСЧС поступило 46 сообщений о пропавших без вести. В настоящее время более 30 человек еще ищут под завалами. 75 человек получили ранения.
Напомним, ранее Борис Филатов отмечал, что все подъезды, справа от места попадания ракеты, нужно будет демонтировать.
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