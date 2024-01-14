Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре «заминировали» железнодорожный вокзал, ТРЦ и стоматологию

Сегодня 09:08
просмотров

За минувшие сутки в Днепре было 2 сообщения о минировании.

Новости Днепра про В Днепре

Об этом сообщает официальный сайт горсовета.

В полицию поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала и прилегающей территории (ТРЦ и прилегающей территории).

На электронный адрес стоматологии по улице Князя Владимира Великого также поступило сообщение о минировании.

Все объекты были обследованы, взрывчатых веществ обнаружено не было.

Подразделения ГСЧС привлечены не были, информация о минировании не подтвердилась.

Читайте также:

 

Новости Днепра про В Днепре Українська Новости Днепра про В Днепре Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине запал от гранаты взорвался в руках 17-летнего парня
Новости Днепра
Сегодня 08:34
На Днепропетровщине запал от гранаты взорвался в руках 17-летнего парня

На Днепропетровщине подросток едва не погиб по неосторожности

Пропавшего 24-летнего парня из Синельниково нашли мертвым
Новости Днепра
Вчера 22:10
Пропавшего 24-летнего парня из Синельниково нашли мертвым

Пропавшего парня из города Синельниково нашли мертвым.

На Авдеевском направлении погиб воин ВСУ с Днепропетровщины Николай Чепрасов
Новости Днепра
Вчера 20:23
На Авдеевском направлении погиб воин ВСУ с Днепропетровщины Николай Чепрасов

На Авдеевском направлении погиб Герой из города Кривой Рог Николай…

Проникли через окно и похитили ценные вещи: в Днепропетровской области задержали двух мужчин за кражу
Новости Днепра
Вчера 19:54
Проникли через окно и похитили ценные вещи: в Днепропетровской области задержали двух мужчин за кражу

Полиция задержала двоих мужчин по подозрению в воровстве.

Последние новости

На Днепропетровщине запал от гранаты взорвался в руках 17-летнего парня
На Днепропетровщине запал от гранаты взорвался в руках 17-летнего парня

На Днепропетровщине подросток едва не погиб по неосторожности

Сегодня 08:34
2
просмотров
Погода на 14 января: в Днепре облачно, ожидается снег
Погода на 14 января: в Днепре облачно, ожидается снег

Одевайтесь теплее, друзья!

Сегодня 06:15
4
просмотров
Пропавшего 24-летнего парня из Синельниково нашли мертвым
Пропавшего 24-летнего парня из Синельниково нашли мертвым

Пропавшего парня из города Синельниково нашли мертвым.

Вчера 22:10
3
просмотров
На Авдеевском направлении погиб воин ВСУ с Днепропетровщины Николай Чепрасов
На Авдеевском направлении погиб воин ВСУ с Днепропетровщины Николай Чепрасов

На Авдеевском направлении погиб Герой из города Кривой Рог Николай Чепрасов.

Вчера 20:23
2
просмотров
Проникли через окно и похитили ценные вещи: в Днепропетровской области задержали двух мужчин за кражу
Проникли через окно и похитили ценные вещи: в Днепропетровской области задержали двух мужчин за кражу

Полиция задержала двоих мужчин по подозрению в воровстве.

Вчера 19:54
6
просмотров
Враг 5 раз обстреливал Никополь из артиллерии, — Лисак
Враг 5 раз обстреливал Никополь из артиллерии, — Лисак

Сегодня враг снова стрелял по Никопольщине.

Вчера 18:50
7
просмотров
В Днепре на улице Сичеславская Набережная произошло тройное ДТП (ВИДЕО)
В Днепре на улице Сичеславская Набережная произошло тройное ДТП (ВИДЕО)

Сегодня в Днепре на улице Сичеславская Набережная произошла серьезная авария.

Вчера 17:53
4
просмотров
Помогите найти: в Синельникове разыскивают 24-летнего Дмитрия Балабанова
Помогите найти: в Синельникове разыскивают 24-летнего Дмитрия Балабанова

В городе Синельниково разыскивают 24-летнего Дмитрия Балабанова.

Вчера 16:41
6
просмотров
На Днепропетровщине мужчина скупился в 5 магазинах с чужой банковской карты
На Днепропетровщине мужчина скупился в 5 магазинах с чужой банковской карты

На Днепропетровщине в Синельниковском районе мужчина скупился с чужой банковской карты.

Вчера 15:03
6
просмотров
В Днепре спасли вмерзшего в лед лебедя
В Днепре спасли вмерзшего в лед лебедя

В Днепре спасли лебедя, который вмерз в лед и не смог выбраться самостоятельно.

Вчера 13:34
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх