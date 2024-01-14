В Днепре «заминировали» железнодорожный вокзал, ТРЦ и стоматологию

Об этом сообщает официальный сайт горсовета.
В полицию поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала и прилегающей территории (ТРЦ и прилегающей территории).
На электронный адрес стоматологии по улице Князя Владимира Великого также поступило сообщение о минировании.
Все объекты были обследованы, взрывчатых веществ обнаружено не было.
Подразделения ГСЧС привлечены не были, информация о минировании не подтвердилась.
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Козенко Антон
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