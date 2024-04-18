Погода на 18 апреля: в Днепре будет облачно, возможен дождь

Сегодня в мире бум на электромобили. Все стараются пересесть на транспорт, которому не нужен бензин или дизель чтобы ездить, и если еще несколько лет назад на рынке было представлено только пару марок-производителей «электричек», то сегодня каждый автопроизводитель выпускает как машины…

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