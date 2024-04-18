Погода на 18 апреля: в Днепре будет облачно, возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре с утра и до самого вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками. Утро и день пройдут без осадков. Вечером возможен дождь c грозой. Утром температура воздуха +14°. До обеда столбики термометра будут показывать до +22°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 18 апреля:
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