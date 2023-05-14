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Погода на 14 мая: в Днепре будет очень тепло

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 14 мая: в Днепре будет очень тепло

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показывать до +22°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 14 мая:

  • Ясная погода — будет хороший урожай
  • Непогода — примета, что зима будет суровой
  • Вечерняя роса предвещает ясный день

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