Погода на 14 мая: в Днепре будет очень тепло

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показывать до +22°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 14 мая:
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Кто это сделал – неизвестно.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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