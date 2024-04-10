Погода на 10 апреля: в Днепре будет очень тепло

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода ожидается в Днепре утром и вечером, днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков! Утром температура воздуха +14°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 10 апреля:
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Хорошего дня, друзья!
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На водохранилище у Днепра массовый мор рыбы.
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