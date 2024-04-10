Погода на 10 апреля: в Днепре будет очень тепло

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода ожидается в Днепре утром и вечером, днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков! Утром температура воздуха +14°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 10 апреля:

Ярко-красное солнце — к дождю.

Много облаков при восходе — к дождю.

Дождь — к хорошему урожаю.

Спящая кошка прячет нос в лапки — к непогоде и холодам.

Раскаты грома — к затяжным дождям.

Сороки уселись на верхушках деревьев – к теплу.

Туман — к урожаю фруктов, овощей и злаков.

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