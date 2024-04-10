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Погода на 10 апреля: в Днепре будет очень тепло

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 10 апреля: в Днепре будет очень тепло

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода ожидается в Днепре утром и вечером, днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков! Утром температура воздуха +14°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 10 апреля: 

  • Ярко-красное солнце — к дождю.
  • Много облаков при восходе — к дождю.
  • Дождь — к хорошему урожаю.
  • Спящая кошка прячет нос в лапки — к непогоде и холодам.
  • Раскаты грома — к затяжным дождям.
  • Сороки уселись на верхушках деревьев – к теплу.
  • Туман — к урожаю фруктов, овощей и злаков.

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