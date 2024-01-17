Поездом, курсирующим через Днепр, перевезли наибольшее количество пассажиров во время праздников

Поезда, курсирующие через Днепр, перевезли больше пассажиров во время праздников.

В период массовых зимних перевозок с 21 декабря 2023 по 10 января 2024 года Укрзализныця перевезла 1,6 млн пассажиров, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2022/2023 годов, говорится в сообщении УЗ.

Страной курсировало 104 поезда, учитывая 10 дополнительно назначенных поездов, совершивших 92 рейса.

При этом поездами, которые перевезли в рождественско-новогодний период наибольшее количество пассажиров, стали поезда №127/128 Запорожье – Львов, №85/86 Львов – Запорожье и №81/82 Киев – Ужгород.

Многие дети отправились на отдых в горы, а военные добрались домой, заметили в УЗ.

Напомним, поезда из Днепра также стали одними из самых популярных за прошлый 2023 год.

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