Поездом, курсирующим через Днепр, перевезли наибольшее количество пассажиров во время праздников

В период массовых зимних перевозок с 21 декабря 2023 по 10 января 2024 года Укрзализныця перевезла 1,6 млн пассажиров, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2022/2023 годов, говорится в сообщении УЗ.
Страной курсировало 104 поезда, учитывая 10 дополнительно назначенных поездов, совершивших 92 рейса.
При этом поездами, которые перевезли в рождественско-новогодний период наибольшее количество пассажиров, стали поезда №127/128 Запорожье – Львов, №85/86 Львов – Запорожье и №81/82 Киев – Ужгород.
Многие дети отправились на отдых в горы, а военные добрались домой, заметили в УЗ.
Напомним, поезда из Днепра также стали одними из самых популярных за прошлый 2023 год.
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