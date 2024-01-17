Потягом, який курсує через Дніпро, перевезли найбільшу кількість пасажирів під час свят

Потяги, які курсують через Дніпро, перевезли найбільше пасажирів під час свят.

У період масових зимових перевезень з 21 грудня 2023 по 10 січня 2024 Укрзалізниця перевезла 1,6 млн пасажирів, що на 33% більше, ніж за аналогічний період 2022/2023 років, йдеться у повідомленні УЗ.

Країною курсувало 104 поїзди, враховуючи 10 додатково призначених поїздів, які здійснили 92 рейси.

При цьому, поїздами, які перевезли в різдвяно-новорічний період найбільшу кількість пасажирів, стали поїзди №127/128 Запоріжжя – Львів, №85/86 Львів – Запоріжжя та №81/82 Київ – Ужгород.

Чимало дітей відправилися на відпочинок у гори, а військові дісталися додому, зауважили в УЗ.

Нагадаємо, потяги з Дніпра також стали одними із найпопулярніших за минулий 2023 рік.

Читайте також:

Українська

Автор: