Три потяги, які прямують через Дніпро, стали найпопулярнішими маршрутами в Україні

Потяги, які курсують через Дніпро, одній з найпопулярніших напрямків.

В Укрзалізниці підбили підсумки 2023 року і визначили п’ятірку найпопулярніших потягів. Три маршрути, які пролягають через Дніпро, стали лідерами за кількістю перевезених пасажирів у 2023 році. Загалом ними скористувались понад 1,8 мільйона пасажирів.

Найпопулярнішими став поїзд №41/42 Дніпро — Трускавець, який перевіз 647,2 тисячі пасажирів. За ним на другому місці поїзд №127/128 (119/120) Запоріжжя — Львів, яким скористувались 604 тисячі людей. Третє місце посів поїзд №86 Львів — Запоріжжя, яким скористалися 583,8 тисячі пасажирів.

Загалом у 2023 році Укрзалізниця перевезла рекордні 25 мільйонів пасажирів.

Як курсують ці потяги?

З Дніпра до Трускавця поїзд відправляється о 14:35 та слідує за таким розкладом. Відправлення о 15:08 — Кам’янське-Пасажирський. Загальний час руху складає 20 годин 38 хвилин.

Вартість квитка у плацкарті становить 318,82 грн. У купе — 557,94 грн, люкс — 2045,90 грн.

Розклад руху потягу “Запоріжжя — Львів”:

З Запоріжжя поїзд відправляється о 09:50 та прибуває до Дніпра о 12:18, роблячи зупинку на станції Синельникове-1 о 10:50. Загальний час в дорозі складає 26 годин 34 хвилини. Вартість квитка у плацкарті становить 266,44 грн. У купе — 436,60 грн, люкс — 1011,80 грн.

Розклад руху потягу “Львів — Запоріжжя”

Зі Львова потяг відправляється о 10:48. У Дніпрі він зупиняється о 04:20. На вокзал Запоріжжя поїзд прибуває о 06:30. Загальний час в дорозі — 19 годин 42 хвилини. Вартість квитка у плацкарті становить 254,34 грн. У купе — 414,19 грн, люкс — 953,15 грн.

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