Три поезда, следующие через Днепр, стали самыми популярными маршрутами в Украине

В Укрзализныце подвели итоги 2023 года и определили пятерку самых популярных поездов. Три маршрута, которые проходят через Днепр, стали лидерами по количеству перевезенных пассажиров в 2023 году. В общей сложности ими воспользовались более 1,8 миллиона пассажиров.
Самым популярным стал поезд №41/42 Днепр – Трускавец, который перевез 647,2 тысяч пассажиров. За ним на втором месте поезд №127/128 (119/120) Запорожье — Львов, которым воспользовались 604 тысяч человек. Третье место занял поезд №86 Львов – Запорожье, которым воспользовались 583,8 тысяч пассажиров.
В общей сложности в 2023 году Укрзализныця перевезла рекордные 25 миллионов пассажиров.
Из Днепра в Трускавец поезд отправляется в 14:35 и следует следующему расписанию. Отправление в 15:08 — Каменско-Пассажирский. Общее время движения составляет 20 часов 38 минут.
Стоимость билета в плацкарте составляет 318,82 грн. В купе – 557,94 грн, люкс – 2045,90 грн.
Расписание поезда «Запорожье — Львов»:
Из Запорожья поезд отправляется в 09:50 и прибывает в Днепр в 12:18, делая остановку на станции Синельниково-1 в 10:50. Общее время в пути составляет 26 часов 34 минуты. Стоимость билета в плацкарте составляет 266,44 грн. В купе – 436,60 грн, люкс – 1011,80 грн.
Расписание поезда «Львов — Запорожье»^
Со Львова поезд отправляется в 10:48. В Днепре он останавливается в 04:20. На вокзал Запорожья поезд прибывает в 06:30. Общее время в пути – 19 часов 42 минуты. Стоимость билета в плацкарте составляет 254,34 грн. В купе – 414,19 грн, люкс – 953,15 грн.
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