Поезд из Днепра стал самым популярным среди студентов: рейтинг от УЗ

К международному дню студента, который в Украине отмечают 17 ноября, Укрзализныця опубликовала список самых популярных среди молодежи поездов. Рейтинг составляли на основе данных, полученных при анализе количества приобретенных по студенческому удостоверению билетов.
Как напомнили в УЗ, студенты в пределах Украины имеют право на 50% скидку на проезд в поездах, при предъявлении студенческого билета. Перевозчик отметил, что с начала 2023 года перевезли 1,1 млн. студентов.
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Самыми популярными направлениями среди студентов стали:
Популярны среди поездов дальнего сообщения:
Заметим, по меньшей мере, три поезда из категории выше курсируют через Днепр.
Среди региональных поездов популярны были:
Поезда Интерсити+:
Напомним, ранее в медвузе Днепра разгорелся скандал из-за русского языка на парах. Также мы рассказывали и показывали, как ДНУ выглядел почти 50 лет назад.
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