Поезд из Днепра стал самым популярным среди студентов: рейтинг от УЗ

УЗ назвала самые популярные поезда среди студентов.

К международному дню студента, который в Украине отмечают 17 ноября, Укрзализныця опубликовала список самых популярных среди молодежи поездов. Рейтинг составляли на основе данных, полученных при анализе количества приобретенных по студенческому удостоверению билетов.

Как напомнили в УЗ, студенты в пределах Украины имеют право на 50% скидку на проезд в поездах, при предъявлении студенческого билета. Перевозчик отметил, что с начала 2023 года перевезли 1,1 млн. студентов.

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Самыми популярными направлениями среди студентов стали:

Львов – Тернополь – Львов

Киев – Львов – Киев

Ивано-Франковск – Львов – Ивано-Франковск

Винница – Киев – Винница

Хмельницкий – Львов – Хмельницкий

Популярны среди поездов дальнего сообщения:

№98/97 Ковель – Киев

№120 Запорожье – Львов

№41/42 Днепр – Трускавец

№86 Львов – Запорожье

№55/56 Киев – Рахов

Заметим, по меньшей мере, три поезда из категории выше курсируют через Днепр.

Среди региональных поездов популярны были:

№829 Львов – Ужгород

№806 Львов – Ровно

№702 Львов – Черновцы

№887/890 Коростень – Винница

№896/895 Фастов – Конотоп

Поезда Интерсити+:

№724/725 Киев – Харьков

№705/706 Киев – Перемышль

№730/729 Киев – Черкассы

Напомним, ранее в медвузе Днепра разгорелся скандал из-за русского языка на парах. Также мы рассказывали и показывали, как ДНУ выглядел почти 50 лет назад.

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