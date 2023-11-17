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Поезд из Днепра стал самым популярным среди студентов: рейтинг от УЗ

Сегодня 16:19
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УЗ назвала самые популярные поезда среди студентов.

Новости Днепра про Поезд из Днепра стал самым популярным среди студентов: рейтинг от УЗ

К международному дню студента, который в Украине отмечают 17 ноября, Укрзализныця опубликовала список самых популярных среди молодежи поездов. Рейтинг составляли на основе данных, полученных при анализе количества приобретенных по студенческому удостоверению билетов.

Как напомнили в УЗ, студенты в пределах Украины имеют право на 50% скидку на проезд в поездах, при предъявлении студенческого билета. Перевозчик отметил, что с начала 2023 года перевезли 1,1 млн. студентов.

Самыми популярными направлениями среди студентов стали:

  • Львов – Тернополь – Львов
  • Киев – Львов – Киев
  • Ивано-Франковск – Львов – Ивано-Франковск
  • Винница – Киев – Винница
  • Хмельницкий – Львов – Хмельницкий

Популярны среди поездов дальнего сообщения:

  • №98/97 Ковель – Киев
  • №120 Запорожье – Львов
  • №41/42 Днепр – Трускавец
  • №86 Львов – Запорожье
  • №55/56 Киев – Рахов

Заметим, по меньшей мере, три поезда из категории выше курсируют через Днепр.

Среди региональных поездов популярны были:

  • №829 Львов – Ужгород
  • №806 Львов – Ровно
  • №702 Львов – Черновцы
  • №887/890 Коростень – Винница
  • №896/895 Фастов – Конотоп

Поезда Интерсити+:

  • №724/725 Киев – Харьков
  • №705/706 Киев – Перемышль
  • №730/729 Киев – Черкассы

Напомним, ранее в медвузе Днепра разгорелся скандал из-за русского языка на парах. Также мы рассказывали и показывали, как ДНУ выглядел почти 50 лет назад.

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Новости Днепра про Поезд из Днепра стал самым популярным среди студентов: рейтинг от УЗУкраїнська Новости Днепра про Поезд из Днепра стал самым популярным среди студентов: рейтинг от УЗРусский

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