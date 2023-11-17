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Потяг із Дніпра став найпопулярнішим серед студентів: рейтинг від УЗ

Сьогодні 16:19
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УЗ назвала найпопулярніші потяги серед студентів.

Новости Днепра про Потяг із Дніпра став найпопулярнішим серед студентів: рейтинг від УЗ

До міжнародного дня студента, який в Україні відзначають 17 листопада, Укрзалізниця опублікувала перелік найпопулярніших серед молоді потягів. Рейтинг складали на основі даних, які отримали при аналізі кількості придбаних за студентським посвідченням квитків. 

Як нагадали в УЗ, студенти в межах України мають право на 50% знижку на проїзд у потягах, за умови пред’явлення студентського квитка. Перевізник зазначив, що з початку 2023 року перевезли 1,1 млн студентів.

Найпопулярнішими напрямками серед студентів стали:

  • Львів – Тернопіль – Львів
  • Київ – Львів – Київ
  • Івано-Франківськ – Львів – Івано-Франківськ
  • Вінниця – Київ – Вінниця
  • Хмельницький – Львів – Хмельницький

Популярні серед потягів далекого сполучення:

  • №98/97 Ковель – Київ
  • №120 Запоріжжя – Львів
  • №41/42 Дніпро – Трускавець
  • №86 Львів – Запоріжжя
  • №55/56 Київ – Рахів

Зауважимо, щонайменше три потяги з категорії вище курсують через Дніпро.

Серед регіональних потягів популярними були:

  • №829 Львів – Ужгород
  • №806 Львів – Рівне
  • №702 Львів – Чернівці
  • №887/890 Коростень – Вінниця
  • №896/895 Фастів – Конотоп

Поїзди Інтерсіті+:

  • №724/725 Київ – Харків
  • №705/706 Київ – Перемишль
  • №730/729 Київ – Черкаси

Нагадаємо, раніше у медвиші Дніпра розгорівся скандал через російську мову на парах. Також ми розповідали та показували, як ДНУ виглядав майже 50 років тому. 

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Новости Днепра про Потяг із Дніпра став найпопулярнішим серед студентів: рейтинг від УЗУкраїнська

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