Потяг із Дніпра став найпопулярнішим серед студентів: рейтинг від УЗ

УЗ назвала найпопулярніші потяги серед студентів.

До міжнародного дня студента, який в Україні відзначають 17 листопада, Укрзалізниця опублікувала перелік найпопулярніших серед молоді потягів. Рейтинг складали на основі даних, які отримали при аналізі кількості придбаних за студентським посвідченням квитків.

Як нагадали в УЗ, студенти в межах України мають право на 50% знижку на проїзд у потягах, за умови пред’явлення студентського квитка. Перевізник зазначив, що з початку 2023 року перевезли 1,1 млн студентів.

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Найпопулярнішими напрямками серед студентів стали:

Львів – Тернопіль – Львів

Київ – Львів – Київ

Івано-Франківськ – Львів – Івано-Франківськ

Вінниця – Київ – Вінниця

Хмельницький – Львів – Хмельницький

Популярні серед потягів далекого сполучення:

№98/97 Ковель – Київ

№120 Запоріжжя – Львів

№41/42 Дніпро – Трускавець

№86 Львів – Запоріжжя

№55/56 Київ – Рахів

Зауважимо, щонайменше три потяги з категорії вище курсують через Дніпро.

Серед регіональних потягів популярними були:

№829 Львів – Ужгород

№806 Львів – Рівне

№702 Львів – Чернівці

№887/890 Коростень – Вінниця

№896/895 Фастів – Конотоп

Поїзди Інтерсіті+:

№724/725 Київ – Харків

№705/706 Київ – Перемишль

№730/729 Київ – Черкаси

Нагадаємо, раніше у медвиші Дніпра розгорівся скандал через російську мову на парах. Також ми розповідали та показували, як ДНУ виглядав майже 50 років тому.

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