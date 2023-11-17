Потяг із Дніпра став найпопулярнішим серед студентів: рейтинг від УЗ

До міжнародного дня студента, який в Україні відзначають 17 листопада, Укрзалізниця опублікувала перелік найпопулярніших серед молоді потягів. Рейтинг складали на основі даних, які отримали при аналізі кількості придбаних за студентським посвідченням квитків.
Як нагадали в УЗ, студенти в межах України мають право на 50% знижку на проїзд у потягах, за умови пред’явлення студентського квитка. Перевізник зазначив, що з початку 2023 року перевезли 1,1 млн студентів.
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Найпопулярнішими напрямками серед студентів стали:
Популярні серед потягів далекого сполучення:
Зауважимо, щонайменше три потяги з категорії вище курсують через Дніпро.
Серед регіональних потягів популярними були:
Поїзди Інтерсіті+:
Нагадаємо, раніше у медвиші Дніпра розгорівся скандал через російську мову на парах. Також ми розповідали та показували, як ДНУ виглядав майже 50 років тому.
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