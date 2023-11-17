У Дніпрі частина мешканців залишились без води: коли її повернуть

Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

Сьогодні, 17 листопада, у Дніпрі частина мешканців залишились без води.

Усе через проведення аварійних ремонтних робіт.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

вул. Робоча, 71-75,

вул. Н. Алексєєнко, 108,

вул. Д. Кедріна, 26-28,

вул. Гайсинська,

вул. Ю. Савченка, 78-97,

вул. Калинова, 64 -86,

вул. С. Ковалевської, 79-53,

вул. Яружна,

просп. О. Поля, 139-143.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ЦЕК анонсували масштабне відключення світла у Дніпрі: коли та адреси.

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