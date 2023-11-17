У Дніпрі частина мешканців залишились без води: коли її повернуть

Сьогодні, 17 листопада, у Дніпрі частина мешканців залишились без води.
Усе через проведення аварійних ремонтних робіт.
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Так, припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у ЦЕК анонсували масштабне відключення світла у Дніпрі: коли та адреси.
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