Мер Дніпра зустрівся з мером Мілана: про що говорили

Нещодавно мер Дніпра Борис Філатов вирушив у закордонне відрядження.

Спочатку він представив наше місто на триденній конференції муніципального партнерства у Лейпцигу, а потім вирушив до Італії, зокрема до Мілану, де зустрівся із мером цього міста Джузеппе Салою.

За словами Філатова, Мілан хоче дати політичний сигнал всім італійським муніципалітетам щодо допомоги українським містам.

Це місто – величезних амбіцій, яке також хоче буде взірцем співробітництва між місцевим самоврядуванням Італії та України. Мілан хоче дати політичний сигнал всім італійським муніципалітетам щодо допомоги українським містам. Йдеться не лише про Дніпро. Це буде новий імпульс міжмуніципального партнерства для різних громад обох країн. Щоб підтримка дійшла до якомога більшої кількості людей, – зазначив міський голова Дніпра.

Також він зазначив, що світові країни будуть і надалі допомагати Україні.

Далі вже повертатимуся додому. Пропрацьовувати наступний кейс співпраці ще з одним надпотужним європейським містом. А тих, кого мучать сумніви і зневіра, мовляв, «світ забуває про Україну», хочу заспокоїти. Це абсолютно не так. Але знову ж – без подробиць. Чекайте хороших новин вже у грудні, – додав Філатов.

Іще кілька фото з їхньої зустрічі:

Читайте також:

Українська

Автор: