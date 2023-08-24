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  • Поезд, слоненок и лебеди: в Днепре на Победе заметили сказочный городок из бутылок (ФОТО)

Поезд, слоненок и лебеди: в Днепре на Победе заметили сказочный городок из бутылок (ФОТО)

Сегодня 18:29
просмотров

Днепряне дали вторую жизнь пластику!

Новости Днепра про Поезд, слоненок и лебеди: в Днепре на Победе заметили сказочный городок из бутылок (ФОТО)

Жители жилмассива Победа с креативом подошли к переработке пластика и решили сделать небольшой сказочный город.

Так, возле одного из домов недалеко от сквера Прибрежный «поселились» лебеди и пингвины.

Об этом сообщает dnepr.info.

Новости Днепра про Поезд, слоненок и лебеди: в Днепре на Победе заметили сказочный городок из бутылок (ФОТО)

Новости Днепра про Поезд, слоненок и лебеди: в Днепре на Победе заметили сказочный городок из бутылок (ФОТО)

Также есть ослик и милые розовые свинки.

Новости Днепра про Поезд, слоненок и лебеди: в Днепре на Победе заметили сказочный городок из бутылок (ФОТО)

Новости Днепра про Поезд, слоненок и лебеди: в Днепре на Победе заметили сказочный городок из бутылок (ФОТО)

Слоненок, поезд и другие композиции.

Новости Днепра про Поезд, слоненок и лебеди: в Днепре на Победе заметили сказочный городок из бутылок (ФОТО)

Новости Днепра про Поезд, слоненок и лебеди: в Днепре на Победе заметили сказочный городок из бутылок (ФОТО)

Новости Днепра про Поезд, слоненок и лебеди: в Днепре на Победе заметили сказочный городок из бутылок (ФОТО)

Таким образом горожане решили и придомовую территорию украсить, и дать вторую жизнь пластику.

Остальные днепряне в восторге от такого креатива.

Напомним, ранее мы писали, что на улицах Днепра установили патриотические фортепиано: можно ли на них играть.

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Новости Днепра про Поезд, слоненок и лебеди: в Днепре на Победе заметили сказочный городок из бутылок (ФОТО)Українська Новости Днепра про Поезд, слоненок и лебеди: в Днепре на Победе заметили сказочный городок из бутылок (ФОТО)Русский

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