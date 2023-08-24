Поезд, слоненок и лебеди: в Днепре на Победе заметили сказочный городок из бутылок (ФОТО)

Жители жилмассива Победа с креативом подошли к переработке пластика и решили сделать небольшой сказочный город.
Так, возле одного из домов недалеко от сквера Прибрежный «поселились» лебеди и пингвины.
Об этом сообщает dnepr.info.
Также есть ослик и милые розовые свинки.
Слоненок, поезд и другие композиции.
Таким образом горожане решили и придомовую территорию украсить, и дать вторую жизнь пластику.
Остальные днепряне в восторге от такого креатива.
Напомним, ранее мы писали, что на улицах Днепра установили патриотические фортепиано: можно ли на них играть.
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