В Днепре на Мандрыковской из-за мусора и сухих веток чуть не загорелось авто

Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!

Вчера, 23 августа, на улице Мандрыковская произошел пожар.

Там на открытой территории горели мусор и сухие ветки – огонь мог распространиться на припаркованный рядом автомобиль Ford.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Владелец увидел угрозу и отогнал автомобиль на безопасное расстояние, однако огонь успел повредить пластмассовые конструкции авто и боковое зеркало.

Прибыв на место, спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Еще раз призываем всех быть осторожными с огнем, не сжигать мусор и сухостой, ведь подобные действия могут закончиться трагедией. К тому же в Днепре и области объявлена ​​пожарная опасность.

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