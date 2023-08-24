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  • В Днепре на Мандрыковской из-за мусора и сухих веток чуть не загорелось авто

В Днепре на Мандрыковской из-за мусора и сухих веток чуть не загорелось авто

Сегодня 16:51
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Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!

Новости Днепра про В Днепре на Мандрыковской из-за мусора и сухих веток чуть не загорелось авто

Вчера, 23 августа, на улице Мандрыковская произошел пожар.

Там на открытой территории горели мусор и сухие ветки – огонь мог распространиться на припаркованный рядом автомобиль Ford.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Владелец увидел угрозу и отогнал автомобиль на безопасное расстояние, однако огонь успел повредить пластмассовые конструкции авто и боковое зеркало. 

Прибыв на место, спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Новости Днепра про В Днепре на Мандрыковской из-за мусора и сухих веток чуть не загорелось авто

Еще раз призываем всех быть осторожными с огнем, не сжигать мусор и сухостой, ведь подобные действия могут закончиться трагедией. К тому же в Днепре и области объявлена ​​пожарная опасность.

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Новости Днепра про В Днепре на Мандрыковской из-за мусора и сухих веток чуть не загорелось автоУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Мандрыковской из-за мусора и сухих веток чуть не загорелось автоРусский

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