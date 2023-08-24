В Днепре в озере Курячее нашли тело мужчины

В Днепре – очередная трагедия на воде.

На озере Курячем в Днепре утонул мужчина. Вызов в ГСЧС поступил в 11:28. Событие произошло в Амур-Нижнеднепровском районе города Днепра.

По сообщению направлены водолазы-спасатели города в составе дежурного отделения.

Приехав на место трагедии, водолазы обследовали весь периметр озера. На глубине 6 метров тело утонувшего мужчины было обнаружено, доставлено на берег и передано представителям полиции.

К работам привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области

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