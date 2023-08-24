На улицах Днепра установили патриотические фортепиано: можно ли на них играть

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Локации, где установлены фортепиано:
Эти фортепиано – символ сопротивления, украинской идентичности, культуры. Уличные фортепиано впервые появились еще в 2014 году на Майдане Незалежности, – отметили в горсовете.
Все эти инструменты в свободном доступе – на них может сыграть любой желающий.
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