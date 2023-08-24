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  • Потяг, слоненя та лебеді: у Дніпрі на Перемозі помітили казкове містечко із пляшок (ФОТО)

Потяг, слоненя та лебеді: у Дніпрі на Перемозі помітили казкове містечко із пляшок (ФОТО)

Сьогодні 18:29
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Дніпряни дали друге життя пластику!

Новости Днепра про Потяг, слоненя та лебеді: у Дніпрі на Перемозі помітили казкове містечко із пляшок (ФОТО)

Мешканці житлового масиву Перемога з креативом підійшли до переробки пластику і вирішили зробити невеличке казкове місто.

Так, біля одного із будинків неподалік скверу Прибережний “оселилися” лебеді та пінгвіни.

Про це повідомляє dnepr.info.

Новости Днепра про Потяг, слоненя та лебеді: у Дніпрі на Перемозі помітили казкове містечко із пляшок (ФОТО)

Новости Днепра про Потяг, слоненя та лебеді: у Дніпрі на Перемозі помітили казкове містечко із пляшок (ФОТО)

Також є віслюк та милі рожеві свинки.

Новости Днепра про Потяг, слоненя та лебеді: у Дніпрі на Перемозі помітили казкове містечко із пляшок (ФОТО)

Новости Днепра про Потяг, слоненя та лебеді: у Дніпрі на Перемозі помітили казкове містечко із пляшок (ФОТО)

Слоненя, потяг та інші композиції.

Новости Днепра про Потяг, слоненя та лебеді: у Дніпрі на Перемозі помітили казкове містечко із пляшок (ФОТО)

Новости Днепра про Потяг, слоненя та лебеді: у Дніпрі на Перемозі помітили казкове містечко із пляшок (ФОТО)

Новости Днепра про Потяг, слоненя та лебеді: у Дніпрі на Перемозі помітили казкове містечко із пляшок (ФОТО)

У такий спосіб містяни вирішили і прибудинкову територію прикрасити, і дати друге життя пластику.

Інші дніпряни у захваті від такого креативу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на вулицях Дніпра встановили патріотичні фортепіано: чи можна на них грати.

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Новости Днепра про Потяг, слоненя та лебеді: у Дніпрі на Перемозі помітили казкове містечко із пляшок (ФОТО)Українська Новости Днепра про Потяг, слоненя та лебеді: у Дніпрі на Перемозі помітили казкове містечко із пляшок (ФОТО)Русский

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