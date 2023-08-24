Потяг, слоненя та лебеді: у Дніпрі на Перемозі помітили казкове містечко із пляшок (ФОТО)

Дніпряни дали друге життя пластику!

Мешканці житлового масиву Перемога з креативом підійшли до переробки пластику і вирішили зробити невеличке казкове місто.

Так, біля одного із будинків неподалік скверу Прибережний “оселилися” лебеді та пінгвіни.

Про це повідомляє dnepr.info.

Також є віслюк та милі рожеві свинки.

Слоненя, потяг та інші композиції.

У такий спосіб містяни вирішили і прибудинкову територію прикрасити, і дати друге життя пластику.

Інші дніпряни у захваті від такого креативу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на вулицях Дніпра встановили патріотичні фортепіано: чи можна на них грати.

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