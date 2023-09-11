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  • Поезд, курсирующий через Днепр, на время изменит конечную остановку: все даты

Поезд, курсирующий через Днепр, на время изменит конечную остановку: все даты

Сегодня 19:20
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Один из поездов, курсирующих через Днепр, будет останавливаться в другом месте.

Новости Днепра про Поезд, курсирующий через Днепр, на время изменит конечную остановку: все даты

Как сообщили в Укрзализныце, причина смен – ремонтные работы.

Так, на участке Надворная — Делятин сейчас ведутся ремонтные работы для того, чтобы зайти в сезон зимних перевозок с максимально возможными скоростями. Поэтому изменятся маршруты курсирования ряда поездов в определенные даты сентября.

Изменения коснутся поезда № 6/5 Запорожья – Ясиня, проходящего через Днепр. Он будет курсировать в Ивано-Франковск вместо Ясиня 19 и 21 сентября, а 20 и 22 сентября из Ивано-Франковска в Запорожье.

Напомним, ранее мы рассказывали о девушке, которая заказала специальный вагон для людей с инвалидностью, но перед самой поездкой его с поезда сняли, из-за чего она ехала 18 часов, как в аду.

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Новости Днепра про Поезд, курсирующий через Днепр, на время изменит конечную остановку: все датыУкраїнська Новости Днепра про Поезд, курсирующий через Днепр, на время изменит конечную остановку: все датыРусский

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